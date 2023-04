Sint-Andreasinstituut neemt intrek in zijn nieuwe thuis: “Dit gebouw straalt rust uit”

Voor de leerlingen en leerkrachten van de secundaire afdeling van het Sint-Andreasinstituut is het een bijzondere week. Bij het begin van dit derde trimester konden ze de containers in de Abdijbekestraat inruilen voor de gloednieuwe gebouwen in de Jakobinessenstraat. We kregen een rondleiding in de nieuwe thuis voor honderden leerlingen.

Alles ruikt nog nieuw in het mooie kantoor van directeur Kristof Dewaele (45). Af en toe weerklinkt ook een aangenaam deuntje, dat hij met zijn smartphone onopvallend uitzet. “Dat is de schoolbel van de basisschool”, glimlacht hij. “Dat is een van de kinderziekten die we nog moeten oplossen. Het is immers niet de bedoeling dat dit signaal in alle klassen weerklinkt. We nemen dit tijdelijk ongemakje er graag bij, want we zijn ontzettend blij dat we in onze nieuwe school zitten. We hebben enkele moeilijke maanden achter de rug. Het was hectisch, maar we hebben van de nood een deugd gemaakt. Ik ben ontzettend trots op mijn team. Iedereen heeft ontzettend veel creativiteit en veerkracht getoond. Sint-Andreasinstituut is helemaal klaar voor het onderwijs van de toekomst.”

Lichtinval

“Dit gebouw is een technisch hoogstandje. De functionele ruimte, de overvloedige lichtinval en de prima akoestiek zijn hiervan het mooiste bewijs. Het gebouw is uitermate milieuvriendelijk en ecologisch uitgetekend: vloerverwarming, groendaken, zonnepanelen en een speelplaats met aandacht voor biodiversiteit… Alles is hier aanwezig om een aangenaam leef- en leerklimaat te creëren. Het gebouw straalt ook rust uit, en dat zal voor rust zorgen in de hoofden van de leerlingen en de personeelsleden. Je goed voelen in een leeromgeving is een kernvoorwaarde voor goed onderwijs.”

Stilte

Emma Beuckels (17) zetelt in de leerlingenraad en is minstens even blij als de directeur met het nieuwe schoolgebouw. “Het was heel gezellig op de Garenmarkt, maar dit gebouw is zoveel functioneler. De lichtinval zorgt voor een aangenaam gevoel. Ook de stilte in de gangen is opmerkelijk. Je hoort niets van wat er in de klassen gebeurt. Ik voel dat ik in dit gebouw bijna automatisch tot rust kom.”

“Ook de stijl van het gebouw vind ik heel mooi”, vult Lars Ingelbrecht (16) aan. “Deze school zal ongetwijfeld een aantrekkingspool zijn. Ook de ligging in het centrum van Brugge is een pluspunt. Ik voel me hier na enkele dagen al echt op mijn gemak. Zoveel licht en ruimte. Het wordt niet moeilijk om van deze school een echte ‘thuis’ te maken voor de leerlingen.”

“Basisschool en middelbare afdeling huizen in hetzelfde gebouw en dat biedt veel kansen”

Wie de school binnenstapt, merkt onmiddellijk aan de stijlvolle bordjes, die de locatie van de klassen aangeven, dat de basisschool en de middelbare afdeling in hetzelfde gebouw huizen. ”Deze vorm van cohousing biedt ongelooflijk veel opportuniteiten”, stelt directeur Dewaele. “Kleuters en leerlingen van het secundair onderwijs die samen schoollopen in hetzelfde gebouw biedt mogelijkheden om geleidelijk aan naar elkaar toe te groeien. Ik ben er zeker van dat er op termijn een unieke vorm van synergie kan ontstaan. Ook de leraren zullen elkaar veel frequenter ontmoeten, want we delen dezelfde leraarskamer. Dit biedt heel wat mogelijkheden om bijvoorbeeld samen een activiteit te organiseren of kennis rond bepaalde onderwerpen uit te wisselen. De kwaliteit van ons onderwijs kan er enkel maar baat bij hebben.”

Oud en nieuw

Ook lerares Nederlands Ine Hindryckx (25) en school- en graadcoördinator Thierry Hoorelbeke (53) vinden het een goede zaak dat onderwijs voor kleuters van drie jaar en tieners van achttien onder eenzelfde dak mogelijk is. “Als er goede afspraken gemaakt worden, biedt dit enkel maar voordelen. We kunnen immers veel leren van elkaar. Ik zie het wel gebeuren dat leerkrachten van het zesde leerjaar eens zullen binnenlopen in een klas van de eerste graad van onze school”, aldus Ine Hindryckx.

“Eigenlijk zitten we hier op een unieke locatie”, vult Thierry Hoorelbeke aan. “Een binnenstadsschool met zo’n ruimtegevoel is uitzonderlijk. Daarenboven wordt oud en nieuw op een unieke manier verenigd : een passantenhuis en kapel uit de vijftiende eeuw naast een nieuw schoolgebouw. Binnen enkele maanden kunnen onze leerlingen muziekles volgen in de prachtig gerestaureerde kapel. Dat zal ongetwijfeld voor een uniek gevoel zorgen.”

(Philippe Decruynaere)