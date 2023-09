Sint-Andreasinstituut Brugge feestelijk geopend met spetterend schoolfeest

De nieuwe gebouwen van het Sint-Andreasinstituut in Brugge werden reeds in april in gebruik genomen door de lagere school en de middelbare afdeling, maar de feestelijke opening in het bijzijn van de leerlingen en hun ouders, leerkrachten en sympathisanten vond pas op zaterdag 23 september plaats.

Het werd een grandioos schoolfeest dat door burgemeester Dirk De fauw en verschillende schepenen werd op gang getrokken met het doorknippen van een gouden lint. “Ik ben fier op de bouw van deze school in het hart van onze historische stad. Binnenkort wordt het ook een groene school, want het aanplanten van bomen en struiken zal binnenkort starten”, aldus De fauw.

Beide directeurs dankten uitdrukkelijk iedereen die zijn steentje had bijgedragen om het project tot een goed einde te brengen. Na de openingstoespraken waren er doorlopend randactiviteiten, rondleidingen in de nieuwe school en optredens door talent van eigen bodem. (PDC)