Sint-Andreas Schapenstraat viert week lang eeuwfeest

Bij Basisschool Sint-Andreas afdeling Schapenstraat in Oostende start op maandag 22 mei een volledige feestweek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. Op vrijdag 26 mei gooit de school de deuren open en is iedere geïnteresseerde van harte welkom.

Op 11 september 1922 opende in de Schapenstraat een vrije school. Er waren toen 66 kinderen ingeschreven verdeeld over een kleuterklas en een eerste en tweede leerjaar. Bij de start van het schooljaar vormden vier zusters het leerkrachtenteam. Intussen biedt de school onderwijs aan 384 peuters, kleuters en zes leerjaren, is het schoolteam serieus uitgebreid en wordt er ook voor- en naschoolse opvang aangeboden.

Samen genieten

We gingen eens polsen bij de huidige directeur Filip Casier wat er te beleven valt naar aanleiding van het honderdjarig bestaan: ‘We willen vooral de klemtoon leggen op ‘samen genieten met de leerlingen’. Op maandag organiseren we een sportdag waar iedereen zich kan uitleven. Dinsdag staat creativiteit centraal: er komt onder meer een zeepbellenblazer en we hebben op de speelplaats een muur geschilderd waar kindertekeningen een plaats zullen krijgen. Woensdag gaan we samen lekker ontbijten. Donderdag gaan we de culturele toer op met studio Amici. Daarnaast zijn de leerlingen van het zesde leerjaar al sinds de kerstvakantie aan het repeteren voor de musical ‘Het goud van eiland Albatros’ die ze tweemaal zullen opvoeren voor de verschillende klassen. Dit is een greep uit het uitgebreide programma.

Feestelijke opendeur

Op vrijdag 26 mei vanaf 15 uur gaan de deuren open voor het grote publiek: leerkrachten van toen en nu de enige nog overlevende zuster Lutgardine zal wellicht ook langskomen , oud-leerlingen, buren, … zijn van harte welkom. Er is een namiddagvullend programma voorzien: om 15.30 uur treedt Stoffel Dekeyser op om het feest op gang te trekken. Er zijn twee dansoptredens voorzien van Elevation Dancecademy. Om 17.30 uur is er een performance door Clown Lili die daarna ook ballonnen zal plooien. Om 19.30 uur zien we de coverband ‘Out of Service’ aan het werk met pop en rock van de jaren 70 tot op vandaag.

Op de foto zien we het leerkrachtenteam tijdens schooljaar 1994 – 1995 onder leiding van Raymond Plaetevoet, de eerste man die directeur werd van de school.

Doorlopend kun je ons museum bezoeken dat de geschiedenis van het onderwijs koppelt aan onze basisschool. Er is grime, er zijn multiculturele eetstandjes (Belgische friet, Afrikaans, Indiaas, Tibetaans…) en er zullen ook twaalf springkastelen voorzien zijn waarvan enkele in de Schapenstraat worden opgesteld. Nu nog wat zon en het feest kan niet meer stuk”, aldus nog een hoopvolle directeur.

(CWO)