Sint-Amandusschool Meulebeke opent officieel hun ‘Speelleefgroen’

Op maandag 24 april werd de groene site op de speelplaats van de Sint-Amandusschool, het Speelleefgroen, officieel geopend in aanwezigheid van de burgemeester, schepen Bossuyt en vertegenwoordigers van de provincie.

“Enkele jaren geleden werd er hier gestart met het uittekenen van onze droom, meer groen op de speelplaats. Het werd een lang traject met vallen en opstaan. Juf Martine Belaen kreeg het mandaat om alles in goede banen te leiden”, vertelt directeur Katty Rosseel.

Minilandschap

“Hoofddoel was om minder beton op onze speelplaats te zien en in de plaats daarvan meer groen”, steekt Martine Belaen van wal. Samen met de kinderen en de collega’s werden er urenlang ideeën uitgewisseld. We namen ook Tine Lambert, landschapsarchitecte, onder de arm om alles in de juiste vorm te gieten. Verleden jaar werd er dan tijdens de paasvakantie gestart met het project. Het oudercomité stak meteen ook de handen uit de mouwen. Er werd 350 vierkante meter tegels uitgebroken.”

“In plaats daarvan werd een natuurlijk minilandschap aangelegd waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen, klimmen, klauteren en rust vinden. Om het plaatje financieel rond te krijgen, kregen we steun van de provincie. Nu is onze groene oase klaar. De kinderen kunnen hier spelen, beleven en ontdekken. Er werden wilgen, eiken, notenbomen, elzen, hazelaars en beuken aangeplant. Op een heuveltop is er een educatieve ruimte en de site biedt eveneens de mogelijkheid tot het houden van een open klas.”

De opening werd ingeleid met een toneelstuk Boom zoekt school, gebracht door de leerlingen van het zesde leerjaar. Het Speelleefgroen hanteert nu een doorschuifsysteem zodat alle klassen hiervan gebruik kunnen maken.

(LB)