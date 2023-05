Sint-Aloysiuscollege in Menen kan terugblikken op succesvolle tweede editie van de Color Run

Op dinsdag 16 mei vond de tweede Color Run plaats in en rond het Sint-Aloysiuscollege Menen. Een 800-tal leerlingen stonden om 13.45 uur startensklaar aan het sportcomplex aan de Overleie voor hun tweede Color Run. “We zijn in ieder geval héél tevreden dat we dit vandaag mochten laten doorgaan en dan vooral in een gezellig zonnetje. Voor mij was dit alvast al een geslaagde Color Run”, zegt Liselot Naerts, leerkracht Wiskunde.

Alle leerlingen gingen van start met een wit T-shirt want tijdens hun parcours werden ze door een tiental leerkrachten getrakteerd door een kleurrijk goedje in de vorm van kalkpoeder.

“Onder het moto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ zetten we onze leerlingen aan tot sport en beweging. Onze enthousiaste werkgroep heeft vandaag gezorgd voor een mooi en ludiek parcours. Tijdens dit, ongeveer, 1,5 kilometer lang traject voorzien we voor de leerlingen ook enkele ludieke opdrachten om het hen nét nog een beetje moeilijker te maken”, lacht leerkracht lichamelijke opvoeding Elise Dubois.

Veel getoeter en ambiance

Tussen 14 uur en 16 uur liepen de leerlingen van het Sint-Aloysiuscollege via de school, het Poststraatje, de Overleie en de Grote Markt onder begeleiding van veel getoeter en ambiance een paar rondjes tot ze van vermoeidheid of geestdrift van hun leerkrachten alle kleuren van de regenboog zagen. Na aankomst kregen ze allemaal een welverdiende verfrissing. (NVM)