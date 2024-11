Silke Vanderhaeghe wordt doctor in de Biomedische wetenschappen: “Onderzoek naar spierziekte ALS”

Zonder brute pech wordt Silke Vanderhaeghe op woensdag 11 december aan de KU Leuven doctor in de biomedische wetenschappen. Die avond verdedigt ze haar proefschrift over de dodelijke zenuw-spierziekte ALS. Silke is in Zedelgem opgegroeid, heeft lager en middelbaar onderwijs in Torhout gelopen en woont sinds kort met haar vriend Jonas Vandepoele in Zwevezele. Jonas is uit Lichtervelde afkomstig.

Silke (28) en Jonas (28) hebben een tijdje in het Leuvense gewoond, maar zijn naar het vertrouwde West-Vlaanderen teruggekeerd. Ze hebben sinds augustus hun thuis in de Zeswegenstraat in Zwevezele, niet ver van de grens met Lichtervelde.

Leuven ver en duur

Silke is de dochter van Peter Vanderhaeghe en Kristien Vanhee. Haar grootouders aan mama’s zijde zijn Gerard Vanhee en Anny Verhaeghe, die lang op de wijk Don Bosco een bakkerij hebben gehad en nu in de Oostendestraat wonen. Haar opa aan papa’s kant, René Vanderhaeghe, is overleden en haar oma Julia Vermote verblijft in het Torhoutse woonzorgcentrum Sint-Augustinus. “Ik ben blij dat Jonas en ik weer dicht bij onze familie en vrienden zijn komen wonen”, zegt Silke. “De Leuven-periode is genoeg geweest. Te ver en te duur. We hebben een eigen huis laten bouwen en zijn van plan om ons te settelen.”

Energie voor de cellen

Silke heeft haar studies biomedische wetenschappen eerst drie jaar aan de Kulak in Kortrijk gevolgd en daarna nog twee jaar aan de KU Leuven. Of eigenlijk maar één jaar, want voor haar thesisjaar is ze naar Noorwegen getrokken om er zich te verdiepen in de ziekte epilepsie. In 2019 studeerde ze af en begon te doctoreren.

“Ik heb onderzoek gevoerd naar de spierziekte ALS”, zegt ze. “Die kan nog altijd niet genezen worden en we weten niet hoe het komt dat mensen de kwaal krijgen. Er zijn verschillende genetische oorzaken. Ik ben gaan kijken of er, over alle gevallen van ALS heen, iets gemeenschappelijk defect is. Specifiek heb ik gefocust op de microscopisch kleine mitochondriën, die voor de energie in onze cellen zorgen. Dat zijn als het ware de energiefabriekjes van de cel. En wat ben ik op het spoor gekomen? De mitochondriën zijn minder gezond bij ALS-patiënten. Het gevolg is dat die mensen hun spieren minder of uiteindelijk niet meer kunnen bewegen. Het hele relaas staat in mijn doctoraatsthesis. Ik heb ervoor samengewerkt met het Leuvense onderzoeksinstituut Remynd.”

Naar huskyboerderij

Of Silke een academische carrière beoogt? “Neen, dat is niet de bedoeling. Ik ben na de voorbije jaren op het vele labowerk uitgekeken. Ik wil liever geen puur onderzoek meer doen, maar een meer sociaal beroep. Het is mijn droom om in een farmaceutisch bedrijf MSL te kunnen worden. Dat staat voor Medical Science Liaison. Dat is een baan waarbij je als medisch-inhoudelijke expert uitleg over een bepaald product geeft aan mensen uit de gezondheidszorg, zoals artsen. Ik ben geïnteresseerd in de zogenoemde wetenschapscommunicatie.”

“Ik zal nog even wachten om een job te zoeken. Ik heb een jaar in Noorwegen gestudeerd en ben op dat land verliefd geworden. Dus ga ik in januari en februari er nog voor twee maanden heen. Om de drukte van de voorbije jaren even van me af te schudden en er aan de slag te gaan op een huskyboerderij. De huskyhonden worden er gebruikt om sledetochten voor de toeristen te organiseren. Ik kijk er reikhalzend naar uit.”

Graag kickboksen

“Het voorbije jaar is heel heftig geweest. Mijn doctoraat, het bouwen van ons huis, de verhuizing vanuit Leuven, enzovoort. Jonas en ik hebben bij momenten tijd moeten stelen. Na mijn husky-avontuur gaan we er eventueel ook nog eens samen op uit.”

“In Leuven heb ik in een sportclub aan kickboksen gedaan. Ik heb me daarbij geamuseerd. Niet om te vechten, maar om de techniek ervan onder de knie te krijgen. En om me uit te leven. Ik zou die sport weer willen aanvatten. Wellicht vanaf volgend jaar.”

“Ik ga ook graag wandelen en lees met plezier. Maar met de verdediging van mijn proefschrift voor de deur, heb ik daar nu geen ruimte voor. Veel stress voor die verdediging heb ik voorlopig niet, maar wat niet is, kan komen…” (lacht)