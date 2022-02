Sienna-Helena uit Eernegem naar nationale finale Junior Journalist: “Mix van sciencefiction en geloofwaardigheden”

Sienna-Helena Vanlimbergen (13) uit de Westkerkestraat in Eernegem is in haar leeftijdscategorie de laureate van de lokale voorronde van de nationale schrijfwedstrijd Junior Journalist.

Die wedstrijd wordt door het Davidsfonds afdeling Oudenburg georganiseerd. Sienna-Helena volgt les aan de eerste graad secundair onderwijs van het SIGO in Eernegem in de richting moderne talen en wetenschap. Zij schreef een tekst van om een bij de 1.500 woorden over het opgelegde thema De Wereld na 2030. Ze wint er een boekenpakket van vijf boeken mee.

Twee van haar medeleerlingen – Yanaïka Velle en Tess D’Hoop – kregen een aanmoedigingsprijs. Sienna-Helena’s inzending werd ondertussen doorgezonden naar de jury van de nationale finaleronde en zo komt ze in aanmerking voor de nationale titel van ‘Junior Journalist 2022’.

Als ze het haalt mag ze naar de officiële prijsuitreiking op zondag 24 april in het Vlaams Parlement. Ze ambieert niet echt een carrière in de journalistiek. Nu zou ze eerder kiezen voor een opleiding tot binnenhuisarchitecte.

Louise in 2030

“Mijn verhaal gaat over een meisje, Louise, dat in 2030 haar eerste schooldag beleeft”, vertelt Sienna-Helena. “Het verhaal begint als ze voor de kleerkast staat en vraagt wat ze moet aandoen die dag. De kleerkast maakt voor haar een gepaste keuze. Daarna gaat ze met een vliegende fiets naar school. Haar boekentas wordt er afgeleverd met een koerierdienst.”

“Ze draagt ook een speciale bril waarmee ze kan lezen wat anderen van haar denken. Zo kan ze kiezen met wie ze een gesprek kan beginnen. Zo spreekt ze een meisje aan en vraagt haar of ze bij haar in de klas zit. Dat meisje zegt van niet. Maar in de klas lijkt ze plots wel te zitten. Heeft ze dan gelogen?”

“Het blijkt de tweelingzus te zijn van dat meisje dat ze eerder aansprak. Thuis heeft ze een huisdier, een mengeling van een poes en een hond, die van kleur kan veranderen. Ze hebben ook een huisje op Mars. Mars is het buitenland geworden. Een reisje naar daar is een alledaags iets geworden.”

Juryverslag

“De lokale jury vond het een vlot verhaal”, beschrijft Joseph Blontrock de beoordeling van de jury. “Het is een meeslepend en geloofwaardig verhaal. De lezer krijgt effectief de indruk dat een eerste schooldag er ooit wel eens zo zou kunnen uitzien. Een verhaal met goede vondsten, een goede mix van geloofwaardigheden en sciencefiction.”

