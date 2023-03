Schoolraad organiseert poll: 91 procent tegen overname van Knokke-Heists gemeentelijk onderwijs door gemeenschapsonderwijs

De Schoolraad van de Knokke-Heistse gemeentelijke basischolen De Pluim en het Anker organiseerden een online poll om te horen hoe de Knokke-Heistenaars staan tegenover de omstreden overname door het Gemeenschapsonderwijs. Maar liefst 91 procent toont zich als tegenstander van zo’n overname.

Zoals bekend is het gemeentebestuur van Knokke-Heist vastbesloten om de gemeentelijke basisscholen De Pluim (in Knokke) en Het Anker (in Heist) over te laten aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Het gemeentebestuur – alvast het College van Burgemeester en Schepenen en de meerderheid van meerderheidsfractie Gemeentebelangen – is van oordeel dat het zelf organiseren van onderwijs geen kerntaak van de gemeente is en dat het dus efficiënter is dit over te dragen. Maar daarmee raken ze dus een bijzonder gevoelig punt want er is nu al maandenlang groot protest tegen dit voornemen. Bij directie, leerkrachten, leerlingen, ouders en en ook sympathisanten van de betrokken scholen maar ook in politiek Knokke-Heist is er grote verdeeldheid over deze plannen, zelfs ook binnen meerderheidsfractie Gemeentebelangen. Het punt komt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van donderdag 27 april, maar de actievoerders vanuit de Schoolraad zullen ook al op de gemeenteraad van donderdag 30 maart een stil protest houden bij aanvang van de raad.

En daar zullen ze de raadsleden ook confronteren met de resultaten van een online poll die ze over deze kwestie organiseerden. “Onze poll werd op amper vier dagen tijd door maar liefst 1549 mensen ingevuld. Vierennegentig mensen – of 6 procent – stemden voor de overname, zesenveertig mensen – of 3 procent – stelden niet genoeg geïnformeerd te zijn voor een keuze, en maar liefst 1554 mensen – 91 procent dus, stemden tégen een overname”, klinkt het in een mededeling van de schoolraad. “Met deze resultaten tonen we aan dat er binnen onze mooie gemeente geen draagvlak is voor zo’ overname die vooral gaat over gebouwen en geld en niet over het belang van de kinderen”