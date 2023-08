Schoolondersteuning voor kwetsbare gezinnen in Oudenburg

Op 1 september verwelkomen de Oudenburgse scholen 800 leerlingen voor de start van het nieuwe schooljaar. Maar de start wordt voor sommige gezinnen meteen weer moeilijk. Het stadsbestuur wil alle kinderen een mooie start van het nieuwe schooljaar geven en kan dit dankzij de steun van het Kinderkansenfonds.

“Onze stad en het Kinderkansenfonds slaan opnieuw de handen in elkaar. Het fonds schenkt een mooi bedrag van 10.500 euro waarmee we alle kinderen maximale onderwijskansen kunnen geven”, zegt schepen van Jeugd en gezin Romina Vanhooren. “Zeker bij de start van het nieuwe schooljaar is zo’n ondersteuning voor gezinnen met kinderen meer dan welkom. De toegang tot het basis- en secundair onderwijs is weliswaar gratis, maar kosteloos is de school allerminst. Denk maar aan boeken, mappen, schrijfgerief, boekentassen, turngerief, …

Babystartpakket

September is voor kwetsbare gezinnen met kinderen dan ook een van de moeilijkste maanden om te overbruggen.” Gezinnen die gebruik maken van de sociale kruidenier Thope, kunnen sedert donderdag 10 augustus allerhande schoolgerief aankopen en aan een symbolische prijs. Het Kinderkansenfonds is een fonds bij de Koning Boudewijnstichting in de vorm van een Schenkerskring en is een initiatief van Rotary Gistel vzw, de lokale afdeling voor de regio Gistel, Koekelare, Ichtegem en Oudenburg.

“In deze gemeenten en stad Oudenburg loopt al voor het derde jaar de actie Babystartpakketten voor moeders in een precaire situatie. Omdat de eerste 100 dagen het belangrijkst zijn na de geboorte van een kindje bezorgen we verder een babystartpakket met alles wat een kersverse moeder nodig heeft gedurende de eerste 30 dagen zodat dit een zorg is die voor haar wegvalt. Deze pakketten worden ook via het Huis van het Kind aan de betreffende moeders gegeven”, zegt Ann Boudolf van Rotary Gistel. “De Koning Boudewijnstichting is daarvoor een ideale manier om dergelijke projecten in de buurt te sponsoren via donaties van mensen uit de buurt en verder.”