Schoollaureaten Aiko en Korneel worden gehuldigd

De gemeente huldigt ieder jaar de schoollaureaten, jongeren die een bijzondere schoolprestatie hebben geleverd. Afgelopen weekend werden Aiko Kesteloot en Korneel Witdouck gehuldigd.

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al een tijdje gestart, maar de gemeente Ledegem houdt er ieder jaar aan om nog eens terug te blikken op het vorige. “De knappe prestatie van jonge inwoners mag wel eens belicht worden. Het is inmiddels al jaren een traditie dat we de schoollaureaten of mensen die een bijzondere schoolprestatie hebben geleverd, op het gemeentehuis ontvangen en hen eens extra in de kijker plaatsen. Wij zijn bijzonder trots op hen”, aldus schepen Sybille Geldhof (CD&V).

Dit jaar mocht het gemeentebestuur Aiko Kesteloot en Korneel Witdouck ontvangen. Aiko werd geboren op 16 juli 2004 als oudste in een gezin van vier kinderen. Ze woont met haar familie langs de Rollegemstraat. Haar kleuter en lagere schooljaren doorliep ze in de Peereboomschool. Daarna trok ze naar het Klein Seminarie in Roeselare waar ze koos voor de richting Latijn. Pas de laatste twee jaren van het middelbaar kwamen de moderne talen erbij. In die richting werd Aiko verkozen tot laureate van het jaar. Ondertussen is Aiko gestart in de Kulak in Kortrijk, waar ze rechten met optie politieke wetenschappen studeert. Naast haar studies houdt Aiko ook erg van lezen.

In kielzog van opa

Ook Korneel Witdouck werd gehuldigd. Korneel werd geboren op 12 maart 2004. Het gezin woont langs de Stenen Stampkot in Sint-Eloois-Winkel. Korneel startte zijn schoolcarrière in de vrije basisschool in Sint-Eloois-Winkel en doorliep er ook de lagere school. Daarna trok hij naar de Middenschool in Lendelede om er Latijn te volgen. Zijn middelbare schoolcarrière zette hij verder in het Sint-Pieterscollege in Izegem. Latijn hield hij voor bekeken en hij volgde de richting wetenschappen-wiskunde. Aanvankelijk 5 uur wiskunde, later 6 uur. Korneel werd laureaat in de wetenschappen én in de wiskunde. Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn opa. Hij werd namelijk ook ooit laureaat in dezelfde richting in dezelfde school. Ondertussen is Korneel gestart aan de universiteit in Gent waar hij fysica en sterrenkunde studeert. In zijn vrije tijd is Korneel hoofdleider bij de KSA. Hij leest ook erg graag en is afgestudeerd op trompet aan de muziekschool. Nu volgt hij nog piano en gitaar. Beide schoollaureaten kregen een Ledegembon ter waarde van 30 euro.