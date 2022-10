Schoolkinderen VBS Nieuwenhove krijgen fietsles van Sven Nys

Op donderdagnamiddag 27 oktober kregen de leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van de Vrije Basisschool Nieuwenhove een ganse namiddag fietstraining van niemand minder dan Sven Nys.

Een beetje variatie in het lessenrooster kan geen kwaad, dacht het bestuur van de Vrije Basisschool Nieuwenhove. Daarom trokken alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar naar het OC in de Kerkhofstraat voor een namiddag op de fiets.

Veldriticoon

Het was veldriticoon Sven Nys die met enkele begeleiders uit zijn Academy de rol van leerkracht op zich nam. “Recent namen we deel aan een wedstrijd van La Lorraine”, vertelt juf Mireille Devos. “In de supermarkt kon je een pakket botersandwiches kopen en daar stond een code op. Die kon je online ingeven en de school met de meeste codes won een namiddag fietstraining met Sven Nys.”

De school organiseert elk jaar een cursus fietsbehendigheid voor kinderen vanaf het derde leerjaar. Nu mochten alle leerlingen uit het lager onderwijs deelnemen. Vooraf werd er samen met de kleuters en het ganse schoolteam geluncht. La Lorraine trakteerde namelijk op gratis botersandwiches.

“Meester Wim!”

Sven Nys leerde samen met de andere begeleiders de kinderen vlot schakelen en sturen, hun evenwicht goed gebruiken en snel te reageren op onvoorziene omstandigheden. “Een namiddag vol behendigheidstricks en veiligheidstips moet de leerlingen meer vertrouwen schenken op de fiets en in het verkeer.”

De voormalige Belgische en wereldkampioen in het veld was zijn kunstjes duidelijk nog niet verleerd. Met plezier sprong hij razendsnel over enkele balkjes. De leerlingen genoten van de acrobatie en riepen luid naar meester Wim om hetzelfde te proberen, maar die bedankte vriendelijk.