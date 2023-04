Schoolkinderen leren waar voedsel vandaan komt

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van vrije basisschool Zonnebloem in Pollinkhove gingen op bezoek bij Groenten & Fruit Elisa. De uitstap kaderde binnen de lessen oriëntatie op de wereld waarin de kinderen momenteel leren waar ons voedsel vandaan komt.

“We kregen eerst een rondleiding in de serres tussen de aardbeien, frambozen en courgettes”, zegt juf Annelies Deruyttere. “Daarna trokken we naar de kersenbomen. We kregen heel wat uitleg van Jelle en Elisa.” De kinderen namen ook een kijkje in de aardappelloods waar een sorteermachine stond. “We eindigden in de winkel waar Elisa uitgebreid vertelde over de werking ervan”, besluit juf Annelies. “Ze had het ook over de herkomst van de verschillende fruitsoorten en de samenwerking met andere boeren uit de streek wat betreft de verkoop van hoeveproducten.” Na het boeiende bezoek trokken de leerlingen goedgemutst terug naar de klas. (KVCL/gf)