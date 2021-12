Schoolkinderen leren al spelend Nederlands via Arktos-project TAALKR8

Met een bende enthousiaste kinderen trokken Bas Hanoulle en Aaron Verbiest van Arktos op pad voor een bezoekje aan de vier gemeenten van (W)integratie (Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne). Met deze gemeenten werken ze samen aan taalstimulerende activiteiten zoals Taalkr8 (Taalkracht). Een jaartje later bewijzen deze kinderen in mooi Nederlands met een West-Vlaams accentje dat Taalkr8 een succes is.

“We zijn gestart in november 2020 met dit project om taal te stimuleren bij kinderen die hier naar school gaan, maar die thuis een andere taal spreken”, zeggen Bas en Aaron. “Dat doen we op een laagdrempelige, informele en speelse manier, gekoppeld aan leuke en gevarieerde activiteiten, om de twee weken op woensdagnamiddag. Doelbewust doen we dat niet op school, maar zijn de afspraken in een lokaal van de jeugddienst. Door de samenwerking met heel wat scholen in de vier gemeenten krijgen we de namen van kinderen voor wie het project hen kan helpen om hun Nederlands op een leuke manier een boost te geven.”

Mond-aan-mondreclame

Woensdagnamiddag gingen Bas en Aaron op stap met enkele kinderen uit Veurnse scholen. Ze ontmoetten het lokaal bestuur en toonden trots hun moodboard waarop ze alle activiteiten hadden geschreven en getekend die ze het voorbije jaren hadden beleefd. Nochtans begon het moeizaam… Op de eerste ontmoetingsdag kwam er maar één jongen opdagen… “Maar die bracht al snel zijn vriendjes mee, en de mond-aan-mondreclame deed zijn werk,” vertellen Bas en Aaron. “We hebben kinderen van alle nationaliteiten, en in De Panne zien we meestal een 30-tal kinderen, in Koksijde 15 tot 17, in Nieuwpoort een 12-tal en in Veurne een 10-tal.”

Dat de kinderen uitkijken naar die woensdagnamiddagen, hoeft geen betoog. Spontaan roepen ze door elkaar wat ze allemaal hebben beleefd en hoe leuk ze het vinden: “We doen héél véél leuke dingen: we zijn al gaan zwemmen, schaatsen, bowlen, met de gocarts gaan rijden, muurklimmen in de sporthal, we hadden een geweldige dag in het pretpark…!”

Zomerkamp

“We hebben hen ook laten deelnemen aan een zomerkamp”, vullen Bas en Aaron aan. “Dat was voor de meesten iets heel nieuws, want dat kennen ze niet. We hebben er dus ook de ouders bij betrokken en alles op een eenvoudige manier uitgelegd in een kampboekje, met veel tekeningen. Beeldend materiaal helpt trouwens altijd enorm. Dat merken we onder meer als we spelletjes doen. Zo leren ze vlot nieuwe, soms niet voor de hand liggende woorden, zoals de moordwapens bij Cluedo. We vinden het ook belangrijk dat via al deze activiteiten de kinderen – en hun ouders – de weg vinden naar andere vrijetijdsmogelijkheden, jeugdbewegingen, (sport)verenigingen, enzovoort. In dat kader organiseren we een aantal Lerende Netwerken, onder meer met jeugdverenigingen, betrokkenen bij Taalkr8,…

Schepen van Welzijn Michèle Vandermeeren is enthousiast: “Met Taalkr8 ondersteunen we anderstalige kinderen met extra oefenkansen Nederlands en verkleinen we de afstand naar verenigingen, sportclubs… Als bestuur zijn we overtuigd van de meerwaarde van dit initiatief. We zijn dan ook blij met deze aangename, persoonlijke kennismaking met het project.”