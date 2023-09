Schoolkameraden uit Lapscheure in 1953 komen samen

Naar vijfjaarlijkse traditie hebben Willy Haegeman en Georges Deleyn in het kasteel van Moerkerke een reünie georganiseerd voor hun schoolkameraden van 1953 in het schooltje in Lapscheure. Ze begonnen samen bij de ‘nonnekes’, gevolgd door juffrouw Anna Diericks en mevrouw Vandemoedere. De jongens moesten na het derde studiejaar naar de jongensschool, bij meester Guido Vermeersch. Waren aanwezig: Andrea Maenhout, Rozeanne Stubbe, Olinda Claeys, Agnes Derooze, Josianne Degraeve, Lisette van den Broucke, Ivan Hillegeer, Kamiel Matthijs, Martin Breemeersch en Rudy Veraes. Martin Cornilly is intussen helaas overleden. (PDV/gf)