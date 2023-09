Schooljaar dit keer van start zonder bouwwerf bij Prizma Middenschool

In de Prizma Middenschool zijn heel wat lokalen verbouwd en vernieuwd. “Er is nu onder andere een nieuwe fietsenstalling en afvalpark”, zegt directeur Rik Duchi. “Tijdens het schooljaar hebben we ook heel wat aandacht voor een gezonde geest in een gezond lichaam.”

“In het vorig schooljaar zijn de infrastructuurwerken begonnen en tegen 1 september waren die gedaan”, zegt directeur Rik Duchi.

“Fietsenstalling, afvalpark maar ook het onthaal, secretariaat, kantoor directeur, vergaderruimte en enkele klaslokalen weren allemaal gerenoveerd. De werken werd gerealiseerd met subsidies en eigen middelen. Op de eerste schooldag werd voldoende tijd voorzien zodat de leerlingen rustig konden kennismaken met vernieuwde school én met elkaar.”

Een aandachtspunt voor het komende schooljaar is een gezonde geest in een gezond lichaam. “We promoten gezonde dranken en brooddozen. De bestaande middagactiviteiten blijven bestaan, net als ons praatcafé op vrijdagavond. Tweedejaars nemen het peter- of meterschap op van de eerstejaars en ontfermen zich over die leerlingen. Dat zorgt voor een betere connectie tussen eerste- en tweedejaars. Nieuw is de ‘deconnectie’ die door de overheid wordt opgelegd wat betekent dat je bijvoorbeeld niet altijd onmiddellijk moet antwoorden op een bericht maar er gerust eerst mag over nadenken. Voor de vakken ‘maatschappij en welzijn’ werken we samen met kunstacademie Art’Iz. Leerlingen treden naar buiten en gaan bijvoorbeeld naar een woonzorgcentrum waar ze de bejaarden observeren en proberen na te gaan hoe zij hun leven in een wzc zelf beleven.”

Bomen

Qua pastoraal zet de school het thema van de onderwijskoepel ‘Wondere ruimte’ om in ‘Geef ons een eigen plaats in deze ruimte’. “Eén keer in de maand ontwerpen leerlingen een affiche met als thema ‘De ruimte waarvan ik droom’. Per klas planten ze op de speelplaats 1 boom in een bloembak die ze zelf maakten!”