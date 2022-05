Schoolfestival VTI Ieper voortijdig stopgezet door hevige regen

De leerlingen van het Ieperse VTI kregen vrijdag een ontspannende, maar wel kletsnatte namiddag voorgeschoteld. Het evenement, met de welluidende naam ‘VTI Un-masked’, bevatte tal van activiteiten en muzikale acts. Door de onophoudelijke regen moest het event voortijdig stopgezet worden.

Een paar moshpits en de opzwepende muziek van gast-dj Lennert V had de leerlingen voordien wel voldoende opgewarmd om met volle teugen te genieten van hun festival. Lennert Vintevogel is oud-leerling van het VTI Ieper en studeerde af in 2015. Ondertussen is hij één van de organisatoren van het Ieperse Highlight Festival. “Dit weer wens je geen enkel festival toe, maar september is nog veraf”, knipoogt Lennert. “De voorbije edities van ons festival waren op een paar druppels na steeds droog. Maar hier in het VTI was het draaien met de kraan open. Ik begrijp zeker de beslissing van de school om vroeger te stoppen.”

Naast de dj’s konden de leerlingen zich uitleven met een Kubb-tornooi, een langlaufrace, een spelletje bubbelvoetbal en levend tafelvoetbal. Er waren ook frieten en braadworsten voorzien. De leerlingenraad organiseerde het event en kreeg daarbij ondersteuning van een aantal leerkrachten. “Nu de pandemie stilletjes aan achter ons ligt was het tijd om de boeken voor een paar uur aan de kant te leggen”, aldus Kyara Dewyse, één van de organiserende leerkrachten. “Dit alles aansluitend bij ons pastoraal jaarthema ‘de kracht van verbinden’.”