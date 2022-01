Schooldirectrice Mieke ruilt De Akker voor stadsbestuur in Mesen: “Eigen (R)Akkerbos opgericht’”

Directrice Mieke Goethals (42) nam afscheid van basisschool De Akker in Westvleteren. “Na acht jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging, maar ik heb er hier als directrice een zeer mooie periode opzitten”, blikt Mieke terug. Haar opvolger is Fries Desomer.

In 2014 ging Mieke aan de slag in De Akker, die toen nog de naam Sint-Sixtus droeg. “Ik had al ervaring als hoofd van een school, want ik werkte daarvoor als directrice in Onze Ark in Woesten. Toen ze in Westvleteren iemand nieuws zochten, heb ik mij kandidaat gesteld. Ik koos voor Sint-Sixtus omwille van de kleinschaligheid. Ik ken graag alle namen van leerlingen en ouders, wat natuurlijk in een grote school niet mogelijk is”, vertelt Mieke.

De mooiste momenten voor de directrice in De Akker? “Dat is echt een heel moeilijke keuze. Het was hier altijd wel fijn werken. Ik denk dat ik vooral ingezet heb op ‘bouwen’. Dat kan je letterlijk nemen, want we hebben hier de afgelopen jaren ferm aan de gebouwen gewerkt. Zo hebben we een nieuwe eetzaal en sportzaal, in samenwerking met de paters in de abdij van Westvleteren. Maar het bouwen kan je ook figuurlijk interpreteren. Ik ben trots als ik zie wat een sterk team we in De Akker opgebouwd hebben. Ook aan de diepe band met de leerlingen zal ik enkel goeie herinneringen overhouden.”

Ik ben trots op het sterke team dat we hier opgebouwd hebben

Grootste uitdaging

Met Mieke aan het roer sloeg de basisschool ook een nieuwe weg. “We hebben hier de afgelopen jaren veel projecten georganiseerd. De grootste uitdaging was wellicht de nieuwe schoolnaam en bijhorend project. Basisschool Sint-Sixtus werd omgedoopt tot De Akker en we wilden de school profileren als ‘groene school’, midden in onze groene omgeving.” Die visie werd ook in de praktijk omgezet met veel activiteiten in de buitenlucht. “Hoogtepunt is nu natuurlijk de oprichting van het (R)Akkerbos. Het oudercomité start binnenkort met het aanplanten van een stuk weiland naast het schoolterrein, dat zal uitgroeien tot een nieuwe ravotplek voor de kinderen”, vult Mieke aan.

Ook haar afscheid is een dag dat Mieke nooit meer zal vergeten, want De Akker zette haar nog eens stevig in de bloemetjes. “’s Ochtends werd ik bij mij thuis, op de Brandhoek (Vlamertinge), met de tractor opgehaald en zo naar school gebracht. Daar stonden alle leerlingen en leerkrachten mij op te wachten. Eerst mocht ik samen met de kleuters ontbijten. Daarna nam ik de pluim van de maand in ontvangst op onze maandelijkse activiteit én kreeg ik de Groene Trofee. Die erkenning draag ik voor altijd in mijn hart, want het symboliseert het pedagogisch project dat ik hier heb proberen te verwezenlijken. De jongste leerjaren hadden dan een aperitief verzorgd, waarna ik met het vijfde en zesde leerjaar ben gaan lunchen in ‘In de Vrede’. De horecazaak opende zelfs speciaal voor ons de deuren, want ze zijn normaal op vrijdag gesloten. In de namiddag genoot ik van koffie met het oudercomité en speelden het derde en vierde leerjaar sketches, die natuurlijk op mij geïnspireerd waren. We sloten de dag met z’n allen af op de speelplaats. Achteraf heb ik dan met de collega’s nog wat nagenoten met wat hapjes”, vertelt Mieke enthousiast.

Nieuwe uitdaging

De leerlingen en het team zullen de directrice duidelijk missen. “Maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Maandag startte ik op mijn nieuwe werkplek als deskundige in de Burgerzaken in het stadsbestuur van Mesen. Mijn fakkel geef ik nu dus met veel plezier door aan de volgende directeur.” Mieke werd op 17 januari als directeur opgevolgd door Fries Desomer. (LV)