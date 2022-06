Schooldirecteurs op rust in de bloemetjes gezet: “Altijd even gedreven en leergierig”

Met een feestelijke receptie werd officieel afscheid genomen van twee schooldirecteurs die in de coronaperiode met pensioen gingen, Lieven Desmet en Frank Dooms.

Lieven (65) behaalde zijn diploma van onderwijzer in 1979, zijn getuigschrift Buitengewoon Onderwijs in 1981 en zijn diploma DHOS (als directeur) in 1982. Hij begon zijn loopbaan in september 1979 als onderwijzer ASV aan de toenmalige school voor buitengewoon onderwijs in Avelgem. In 1982 werd hij er vastbenoemd. Een jaartje later muteerde hij naar de Vrije Basisschool in Avelgem (nu het Sint-Jan Berchmanscollege) waar hij op 1 september 1991 werd aangesteld als directeur ad interim.

Acht jaar later muteerde hij als directeur naar de gemeenteschool in Heestert. In januari 2017 werd Lieven coördinerend directeur voor alle gemeentescholen van Zwevegem. Zijn laatste werkdag had hij op maandag 31 augustus 2020, maar ondertussen mocht Lieven al enkele keren in de jury zetelen bij aanwervingen en mocht hij inspringen toen zijn opvolgster om medische reden uitviel.

Jullie hebben het onderwijs in Zwevegem groot gemaakt

Ook Frank Dooms (62) werd gevierd. Hij behaalde zijn diploma onderwijzer in 1981 en startte zijn onderwijsloopbaan in november 1980 aan de Hotel- en Toerismeschool Spermalie in Brugge. Het daaropvolgende schooljaar werd hij aangesteld als onderwijzer aan de verschillende gemeentescholen in Zwevegem en deed hij ook een vervangopdracht in de Klim-op, de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs.

Actief

In september 1983 startte Frank aan het Gemeentelijk Technische Instituut (GTI) in de Stedestraat, dit tot 1990. Toen startte hij opnieuw in de Klim-op. Acht jaar later combineerde hij een halftijdse opdracht in de Klim-op met een halftijdse opdracht in het Sint-Niklaasinstituut in Zwevegem.

Op 1 april 2004 werd Frank aangesteld als directeur van de Klim-op. Hij mocht op 25 februari 2022 afscheid nemen van deze functie. En ook op Frank kon men de afgelopen weken rekenen. Momenteel is hij nog steeds actief als leerkracht om er de kinderen met bijzondere noden bij te staan.

Onderwijsschepen Isabelle Degezelle had in haar toespraak enkel lovende woorden voor beide heren. “Jullie hebben onderwijs in Zwevegem groot gemaakt. We willen jullie oprecht danken voor de jarenlange inzet voor de leerlingen, de collega’s en de scholengemeenschap. We hebben jullie leren kennen als gedreven, enthousiaste en leergierige directeurs.” (GVZ)