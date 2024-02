Schooldirecteur Luc Byttebier krijgt afscheid op wekelijkse markt van Harelbeke

De Centrumschool heeft ludiek afscheid genomen van directeur Luc Byttebier die met pensioen gaat. Hij mocht aantreden in een snoepkraam op de marktdag in Harelbeke. “Een complete en zeer aangename verrassing”, zegt hij.

Luc Byttebier, een geboren en getogen Harelbekenaar, was 25 jaar onderwijzer lagere afdeling in onder meer de Centrumschool Harelbeke en was er sinds 2018 directeur.

“Graag hadden we Luc verrast met een ludieke actie op 31 januari, zijn laatste werkdag, samen met een 60-tal leerlingen van de vierdes, vijfdes en zesdes”, vertelt onderwijzeres en initiatiefneemster Leen Maes. “Dit lukte echter niet omdat er de woensdagnamiddag geen school is. Met plan B wilden we hem met de leerlingen ophalen bij hem thuis en als verrassing in een snoepkraam zetten op de donderdagmarkt. Hij kon dan snoep verkopen aan alle klassen die eens langskomen (lacht). Hij woont op 100 meter van de markt.” De kinderen waren opgetogen. “We hebben muziek gemaakt en zijn met directeur Luc in stoet door de markt gelopen”, vertelt Aaron in keurig Nederlands. Hij is afkomstig uit Luik en woont bij zijn papa in Harelbeke. “Iedereen keek naar onze stoet met muziek en toeters en herkende direct directeur Luc. Het was plezierig en luid.”

“Eerste dag op het nieuwe werk”

Luc was opgetogen. “Een complete en zeer aangename verrassing dat ze me kwamen ophalen bij mij thuis. De verrassing werd nog groter toen ik ‘mocht’ aantreden in een snoepkraam en verkoper spelen (lacht). Ik vond het erg leuk en deed me deugd aan het hart dat de kinderen erbij waren”, aldus Luc, die houdt van het verenigingsleven, sport kijken, motorrijden en muziek. Hij is gitarist bij vijf groepen, waaronder De Dolfijntjes van Wim Opbrouck. “Muziek is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Nu zal ik iets meer tijd hebben om dit allemaal te doen.” Collega Leen Maes had een mooie boutade voorhanden. “We hebben hem onderweg naar de markt gezegd dat het de eerste dag zou zijn op zijn nieuwe werk (lacht).”