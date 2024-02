Schooldirecteur Bald Vandekerckhove gaat met pensioen: Wereldkampioen rijdt ereronde

Bald Vandekerckhove (61), coördinerend directeur van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest, gaat met pensioen. Vorige vrijdag maakte hij een ‘ererondje’ langs de zeven basisscholen die deel uitmaken van de gemeenschap. Daar werd hij door 1.500 leerlingen uitgewuifd en nog eens in de bloemetjes gezet.

Bald Vandekerckhove studeerde af aan de normaalschool in Torhout op 30 juni 1982. “Het was een harde tijd om werk te vinden. De plaatsen in het onderwijs waren schaars, en kende je de juiste personen niet, dan kon je wachten. Gelukkig kon ik van 1 september 1982 tot in juni 1984 aan de slag in de Brigandschool in Ingelmunster. Het daaropvolgend jaar heb ik aan het Sint-Jozefsinstituut in Brugge lesgegeven, daar heb ik een fantastisch jaar beleefd. Spijtig dat mijn interim maar voor één jaar was. Maar ik kon terug naar Ingelmunster.”

“Op 1 januari 1987 zocht ik naar een carrièreswitch. Ik startte een opleiding in Brussel, bij de BAC Spaarbank. Een volledig nieuwe wereld ging voor me open. Vanaf 1 juli 1987 tot eind augustus 1991 werkte ik in het BAC-kantoor in Meulebeke – na vier jaar begon ik mijn opdracht iets te commercieel te vinden, en ik besloot om opnieuw het onderwijs in te duiken. Op 1 september 1991 werd ik onderwijzer in de Sint-Amandusschool, en in Marialoop en Sint-Lutgardis. Daarna volgden twee onvergetelijke jaren in de Veldschool bij directeur Patrick Vermeersch. Ik heb me daar wreed gejeund.”

“Ondertussen had ik een opleiding directeur achter de rug, en van 1 september 1998 tot 31 december 2016 was ik directeur in de Marialoopschool. Het was een autonome school en ik beschikte er over een fantastisch team leerkrachten. Ja, het waren prachtige tijden. En van 1 januari 2017 tot 31 januari 2024 was ik dus coördinerend directeur van de scholengemeenschap Ferdinand Verbiest. Straks ga ik genieten van een deugddoend pensioen.”

Passie voor de fiets

Vorige vrijdag wachtte de directeur een grote verrassing. De zeven scholen van ‘zijn’ scholengemeenschap zorgden voor een mooie passage in zijn leven. Het begon al om acht uur, in de Sint-Lutgardisschool. Om negen uur was de Sint-Amandusschool aan de beurt, om tien uur de school van de Paanders en om elf uur die van Marialoop, waar hij jarenlang directeur was geweest. Leerlingen, leerkrachten en directie speelden in op zijn passie voor de fiets. Hij reed er op een mooi versierd exemplaar de Ronde van Marialoop, onder de aanmoedigingen van alle leerlingen. Met de trui van wereldkampioen om de schouders mocht hij dan de bloemen en de fles champagne in ontvangst nemen. Daarna volgden nog de scholen ‘t Veld, Pittem en Egem.

Binnenkort stapt Vandekerckhove weer op de fiets: hij rijdt op z’n koersfiets naar Compostella.