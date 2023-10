Schoolbibliotheek van het College viert twintigste verjaardag: “Jeugd ludiek aan het lezen zetten”

Twintig jaar geleden startte toenmalig directeur Kris Lazeure in samenwerking met Mieke Allegaert een schoolbibliotheek in het College. Intussen telt de bibliotheek meer dan duizend titels en worden de leerlingen van de tweede graad aangezet om te lezen.

“Kris Lazeure speelde ook met het idee om op die locatie een kenniscentrum te starten waarin de leerlingen op de computer informatie konden opzoeken”, vertelt leerkracht Mieke Allegaert. “Dit is nu wel voorbijgestreefd, want elke leerling kan informatie inwinnen via het internet. Het werd dus een schoolbibliotheek waarbij ik voor een prikje 200 boeken kon kopen omdat in de buurt een bibliotheek de deuren sloot.”

“De bib richt zich vooral tot leerlingen van de tweede graad. We kunnen niet ontkennen dat leerlingen van 14 en 15 jaar minder enthousiast zijn om boeken te lezen. Opdat ze zich aangesproken zouden voelen, trachten we hen op een ludieke manier aan te trekken. We spitsen ons ook toe op young adult-boeken die populair zijn bij jongeren. Sinds een paar jaar bieden we ook Engelstalige en Franstalige literatuur aan. Voor de derde graad focussen we ons vooral op thrillers omdat die goed liggen bij die leeftijdsgroep.”

Geen concurrentie

“Het is uiteraard niet de bedoeling om te concurreren met de bibliotheek omdat het aanbod er veel ruimer is. De schoolbibliotheek is een service van het College waarbij we hopen dat zoveel mogelijk leerlingen het leesplezier te pakken zullen krijgen. Het is een stapsteen naar graag lezen en wat ze lezen is niet zo belangrijk, als ze maar lezen”, aldus Mieke Allegaert.

“In het biblokaal bevindt zich ook het ICT-centrum waar de leerlingen elke middag gratis terechtkunnen. Het is wellicht de bekendste plaats in onze school en de bibliotheek vervult ook een sociale functie. Van elk boek hebben we telkens twee identieke exemplaren om de service te vergroten.”

Directeur Frank Hosten overhandigde een cheque van 400 euro voor de aankoop van nieuwe literatuur.