Schoolbib in VBS De Biesweide officieel geopend: “Stimuleren meer te lezen”

In de VBS De Biesweide werd officieel een nieuwe schoolbib geopend. Dit project valt binnen het nieuwe leesbeleid van school en heeft als voornaamste bedoeling om kinderen te stimuleren meer te lezen en het leesniveau te verhogen.

“Onderzoeken overal in Vlaanderen tonen aan dat het (begrijpend) leesniveau van de kinderen daalt. Ook op onze school merken we dit uit schoolinterne en -externe proeven. Daarom hebben we de voorbije jaren een nieuwe leesvisie ontwikkeld en zijn we nu bezig aan een uitgebreid leesbeleid”, aldus directeur Xavier Vansteenkiste.

“Hieruit vloeide het idee voort om boeken samen te brengen in een overkoepelende schoolbib. Zeker aangezien we merken dat veel van de leerlingen heel weinig tot nooit naar de bibliotheek trekken. De klasbibs blijven bestaan en zijn voornamelijk samengesteld uit boeken specifiek gebonden aan de leeftijdsgroep en aan eventuele methodes die in de klas gebruikt worden.”

Hoger leesniveau

“Op deze manier hebben kinderen toegang tot meer boeken en er is meer differentiatie mogelijk in leesniveau. Bovendien hebben we scansoftware aangekocht zodat de leerlingen boeken, net zoals in de gemeentelijke bib, kunnen ontlenen voor langere tijd. Op termijn stelt dit ons ook in staat om het leesniveau van de kinderen nog beter te kunnen monitoren en een aangepast aanbod uit te werken. We hopen ook en vooral dat het creëren van een aangename leesomgeving op school de leesmotivatie zal verhogen”, vervolgt de directeur.

Beurtsysteem

De bib zal drie middagen in de week open zijn. Er wordt gewerkt met een beurtsysteem per klas om alles organisatorisch haalbaar te houden. De schoolbib is ook toegankelijk tijdens de schooluren onder begeleiding van de eigen titularis. De bib kan zo gebruikt worden voor tandemlezen, interactief voorlezen enzovoort. Juf Kathleen en juf Karien zijn de bibliothecarissen. Zij maken deel uit van het zorgteam. De bedoeling is om in de toekomst ook de leerlingenraad actief te betrekken bij de organisatie. De schoolbib bestaat momenteel uit enkele honderden boeken en strips, maar dit zal stelselmatig verder aangroeien in de toekomst.

De afkomst van de boeken is divers. Zo heeft de ouderraad strips aangekocht en ook heel wat ouders hebben boeken aan de school geschonken. Via de gemeentelijke bib krijgt de school de boeken van de Kinder- en Jeugdjury. Ook de school investeerde in de aankoop van boekenpakketten, informatieve boeken, stripverhalen, enzovoort.