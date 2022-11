Schoolbel rinkelt niet langer voor ‘meester’ Bart Strynck

Van die eerste dag in de papschool tot zijn laatste lesdag als onderwijzer in de lagere school van de Tassche: altijd hoorde Ardooienaar Bart Strynck de schoolbel rinkelen. Die tijd is nu voorbij. Hij gaat na een lange loopbaan met pensioen.

Bart Strynck is geboren en getogen in Ardooie. Hij is de echtgenoot van Veerle Vandewalle en is de vader van zes kinderen. Hij is tevens de adoptiepapa van een Roemeense pleegdochter. Bart is oud-leerling aan de voormalige Broederschool in Ardooie, de voormalige VKMS Broederschool in Pittem, het Sint-Jozefscollege in Izegem en het Sint-Jozefsinstituut (Reno) in Torhout waar hij het diploma van onderwijzer behaalde. In 1981 werd hij onderwijzer.

Vernieuwingen

“Na mijn middelbare studies besliste ik om voor een sociaal beroep te kiezen. In mijn vrije tijd speelde ik muziek en door die vele contacten met jonge muzikanten koos ik voor het lager onderwijs”, blikt hij terug. In 1981 ging Bart aan de slag in de Broederschool aan de Kaaistraat waar hij instond voor het derde leerjaar. Na een reorganisatie van de vrije scholen in Ardooie werd hij voor een jaar gereaffecteerd naar de Heilig-Hartschool in Izegem. “In 1988 kon ik aan de slag in de vrije meisjesschool, nu de Horizon, in Koolskamp. Een nieuwe reorganisatie bracht me naar De Horizon op de Tassche. Later werd deze school samengevoegd met de Spanjeschool uit Roeselare en werd dit de Spanjeschool de Tassche.”

“In al die jaren zijn heel wat vernieuwingen de revue gepasseerd. Zo heb ik zelf leren schrijven met de pen en de inktpot bij Broeder Alvarius. Dan kwam de vulpen, de balpen, de schrijfmachine, de stencileermachine, de computer, de tablet en de smartphone. Een andere evolutie is deze van het louter les geven naar een bredere sociale functie. Ook is er een evolutie van het frontaal lesgeven naar groepswerk en co-teaching. Ook het contact met de ouders werd meer en meer gedigitaliseerd. Smartschool heeft ruimere vormen aangenomen. De huisbezoeken door de meester aan huis werden vervolgens vervangen door oudercontacten op school.”

Meer dan 40 jaar onderwijs levert veel herinneringen op. “Wat mij vooral bijgebleven is, is de grote brand in de Broederschool in de winter van 1985. Daarbij brandden de refter en de turnzaal volledig uit.” Bart is tevens trots dat hij mocht meewerken aan de vele evoluties die zich in het onderwijs voordeden en waar hij aan mocht meewerken. “Een heuglijk moment kwam er nog op het einde van mijn loopbaan. De nieuwe school van de Tassche is een feit. Ik heb scholen zien verdwijnen. Ik heb een school zien afbranden. Nu zie ik een school moderniseren en zich richten naar de toekomst.” Nu Bart met pensioen gaat is er ruimte voor nieuwe uitdagingen. “Concrete plannen zijn er nog niet. Maar met zes kinderen en met zeven kleinkinderen zullen mijn dagen zeker goed gevuld zijn.

Allround

Directeur Gerdi Casier omschrijft Bart als iemand die er werkelijk ‘staat’. “Hij straalt autoriteit uit. Hij bestreek zo ongeveer het hele repertoire van een lagere school. Hij stond jaren in de eerste graad om vervolgens de derde graad voor zijn rekening te nemen. Dit betekent dat geen didactiek hem vreemd was. Hij beheerste het leren lezen en rekenen tot het aanleren van de thema’s eigen aan de derde graad. We kunnen dus stellen dat Bart als onderwijzer allround is en dat is een kwaliteit die we alleen maar kunnen toejuichen. We zullen Bart missen voor alles wat hij in de school betekende. Voor de collega’s, de ouders en de vele kinderen die hij begeleidde”.

(JM)