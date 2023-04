Schoolband Dominiek Savio zoekt instrumenten

De schoolband van Dominiek Savio in Gits is op zoek naar instrumenten.

“De schoolband werd door vier leerlingen van 16 en 17 jaar opgericht die school lopen in Dominiek Savio. Arnoud, Thibault, Owen en Kjarno waren op zoek naar een leuke invulling tijdens de pauzes en van het één kwam het ander. Enkel Owen had wat muziekervaring doordat hij een beginnend gitarist is en hij droomde van een eigen band”, horen we van begeleider Tom Supeene.

“Zijn vrienden waren al snel enthousiast om mee te stappen in dit avontuur. Ervaring hebben ze nog niet maar ze zijn enorm gemotiveerd om een instrument te leren bespelen. Ze kunnen hiervoor rekenen op de muziekleerkracht Hanne en op mezelf om hen wat op weg te helpen. Als begeleider besloot ik om hen wat op weg te helpen want hun gebrek aan ervaring en instrumenten maakt het er niet gemakkelijk op. Mocht iemand nog een oude gitaar of basgitaar, eventueel met versterker liggen hebben, dan kan die bij ons een tweede leven krijgen”, aldus nog Tom. (EVG)