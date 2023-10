In het kader van een uitwisselingsproject was er een delegatie Zuid-Afrikaanse studenten van de Hoërskool Strand op bezoek in de Burgerschool in Roeselare.

Tijdens hun verblijf in Roeselare nodigde de stad Roeselare de studenten uit voor een gezellig samenzijn in het ARhus Café.

Het uitwisselingsproject tussen beide scholen bestaat inmiddels al meer dan twintig jaar. De Zuid-Afrikaanse leerlingen bezochten onder andere brouwerij Rodenbach en woonden de Last Post in Ieper bij.