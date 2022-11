Zilvermeeuw opent de ‘Zilverbieb’: “Lezen is een core business”

Bij basisschool Zilvermeeuw in Blankenberge werd vrijdagmorgen een splinternieuwe schoolbibliotheek in gebruik genomen. Deze kreeg de toepasselijke naam ‘Zilverbieb’ mee.

“Zoals overal in Vlaanderen merkten ook wij dat de leesvaardigheid van de kinderen sterk achteruitging”, zegt zorgcoördinator Wenny Gurdebeke. “We ondervonden dat niet alleen bij het technisch lezen, maar ook en vooral bij het begrijpend lezen. In onze dagelijkse klaspraktijk zagen we dat sommige leerlingen hierdoor afhaakten: door minder te lezen, ging het lezen minder vlot en deden ze het ook niet zo graag, waardoor ze nog minder lazen. De vicieuze cirkel die zo ontstaat, heeft niet alleen een negatieve invloed op de taallessen maar ook op alle andere leergebieden”, klinkt het.

Met een aantrekkelijke nieuwe bib hoopt de school het tij te keren. “Lezen is tenslotte onze core business.” Op dinsdag 22 november is de vestiging Uitkerke aan de beurt. “Er werden heel wat nieuwe boeken aangekocht om beide bibliotheken te vullen. Hiervoor organiseerden we onder andere een sponsorloop”, besluit directeur Birgit Laporte.