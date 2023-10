Zij runnen studentenclubs in Gent, Brussel en Leuven: “Hier moeten we niet op ons accent letten”

Joyce van HSC Rodenbach in Leuven: “West-Vlamingen zoeken graag elkaars gezelschap op”

Joyce Callebert (22) uit De Panne zit in het tweede jaar van het schakelprogramma naar een master in de rechten aan de KU Leuven. Voordien volgde ze de professionele bachelor rechtspraktijk in Brugge. Dit jaar is de schakelstudente praeses van HSC Rodenbach, een studentenclub met Roeselaarse roots. “Die Roeselaarse oorsprong merk je nog een beetje: ons galabal vindt er bijvoorbeeld plaats. Toch willen we ons zeker niet beperken tot enkel de streek rond Roeselare en zijn we nu een algemeen West-Vlaamse club. Waarom enkel West-Vlamingen? Je merkt gewoon dat provinciegenoten elkaar opzoeken om verschillende redenen: het niet moeten letten op je accent, de gedeelde mentaliteit, de bekende drankspelletjes…”

Joyce zit nu in haar tweede jaar in Leuven en het is dus ook haar tweede jaar in de studentenclub. “Ik was vorig jaar nog schacht (eerstejaars, de laagste rang in de studentenclub, red.). Bij ons is het de gewoonte dat je van schacht meteen naar het presidium gaat doordat er veel West-Vlamingen van Kortrijk of Brugge komen en dus maar een korte periode zijn in Leuven. Ik heb getoond dat ik gemotiveerd ben, want ik was vorig jaar aanwezig op elke activiteit, op uitzondering van eentje. Ik was die ene keer ziek en vond het heel jammer dat ik er niet bij kon zijn.” (lacht)

“We zijn een relatief kleine studentenclub met zo’n 15 actieve leden. Elke West-Vlaming is uiteraard welkom. Onze schachten zien trouwens niet af in dat eerste jaar. Mijn devies is: ‘Veel clubs drinken om vrienden te worden. Wij zijn vrienden die drinken.’ We verwachten wel een beetje inzet van een schacht, maar niemand wordt alleen achtergelaten tijdens de doop.”