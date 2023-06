Zij-instromers van BOOST-traject ontvangen praktijkcertificaat: “Ideale manier om lerarentekort in Kortrijk aan te pakken”

Vijf enthousiaste BOOST-studenten hebben met glans hun praktijkstage afgerond. De BOOST-opleiding door VIVES Kortrijk en de Katholieke basisscholen Kortrijk is een pilootproject waarbij zij-instromers versneld voor de klaspraktijk staan. De studenten, Jelbrich Glorieux (43), Hannah Decherf (28), Dayna Vansevenant (26), Marieke Verstraete (36) en Rebecca Roels (42), hebben een volledig schooljaar de kneepjes van het vak geleerd van ervaren coaches uit de KBK-scholen en namen ook stap voor stap vervangingen over.

Met het behalen van het praktijkcertificaat beschikken de toekomstige leerkrachten over de vereiste competenties om succesvol voor een klas te staan. “Tijdens hun praktijkstage hebben ze niet alleen theoretische concepten in praktijk gebracht, maar ook waardevolle inzichten verworven over alle aspecten van het leerkracht zijn. Gedurende het intensieve samenspel van afstandsonderwijs en praktijkbaden kregen ze de kans om te observeren, te participeren en geleidelijk aan de volledige verantwoordelijkheid voor het lesgeven op zich te nemen”, zegt coördinator Lisa Caenen. Zij sloeg de handen in elkaar met Lies Rummens, de bezieler van het project, om het lerarentekort tegen te gaan. Zonder het BOOST-traject waren er dit jaar al klassen zonder leerkracht. “Dit zijn mensen met een passie voor onderwijs maar die de mogelijkheid niet hadden om dit na te streven. Na een praktijktraject van één jaar kunnen ze aan de slag gaan als leerkracht en theoretische vakken op afstand volgen. We roepen de overheid op om een inkomen te voorzien tijdens de praktijkopleiding. Er waren veel aanvragen maar niet iedereen is financieel in staat om een jaar zonder inkomen te werken. Als deze ondersteuning er komt, zitten we op een goudmijn”, aldus Lies. De coördinator onderstreept uitdrukkelijk dat deze opleiding geen afkooksel is. “Het is een gelijkwaardig diploma met dezelfde doelen en cursussen, maar in een versneld en dus intens parcours. We streven naar kwaliteit. De VDAB ondersteunt dit initiatief en vergoedt de opleiding als de studenten aan de criteria voldoen.” Het succesvolle BOOST-project wordt ook uitgebreid naar de scholengemeenschap kleine VOS in Ieper en KBO Oudenaarde.

Dayna Vansevenant, de jongste van de vijf, verhuisde van Gent naar Kortrijk tijdens de opleiding. Ze studeerde orthopedagogie, maar werd verliefd op het onderwijs na enkele maanden vrijwilligerswerk. “Ik hoorde toevallig op Radio 1 over het project en stuurde daarop onmiddellijk een mail. Een reguliere onderwijsopleiding volgen betekent een engagement van enkele jaren, dat zag ik niet zitten om financieel te overbruggen”, vertelt Dayna. “De BOOST-opleiding is heel pittig. Je staat voltijds voor de klas bij een leerkracht en daarnaast moet je nog studeren en je opdrachten maken. Dat was een uitdaging, maar ik ben ontzettend blij dat ik die ben aangegaan. Vanaf september start ik halftijds in het eerste leerjaar bij Sint-Theresia. Daar ging mijn voorkeur naar uit. Intussen hebben we ook een huis gevonden in Kortrijk. Ik ben vertrokken (lacht).”