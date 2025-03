Zestien kinderen ontvangen diploma Techniekacademie in Langemark

Zestien kinderen uit het derde en vierde leerjaar doken de afgelopen zes weken in de wereld van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde tijdens de Techniekacademie. Nu mochten ze hun diploma in ontvangst nemen. We zien op de foto rechtstaand v.l.n.r. Jean-Pierre Decorte, schepen Brecht Bogaert, Juul Parret, Emiel Dael, Henri Dekeyser, Tuur Degezelle, Matteo Dumoulin, Fil Baccarne, Nathan Delva, Lenke Declerck, Patricia Decroos en schepen Marleen Soete. Gehurkt zien we v.l.n.r. Amara Alberto Nascimento, Noah Deschagt, Amelia Damman, Finn Krekels, Elijah Soetaert, Tuur Coghe, Neal Damman en Lotte Bouckaert van de jeugddienst. (foto TOGH)