Zesdeklassers Sint-Paulusschool al voor de 48ste (!) keer op bosklassen: “Tien dagen kasteel in de Ardennen voor hen alleen”

De Sint-Paulusschool in de Felix de Bethunelaan 1 heeft al een zeer lange traditie van bosklassen, de huidige vierdeklassers zullen in 2027 op de 50ste editie mee mogen. Dit jaar vertrokken op woensdag 12 februari 47 leerlingen en zeven begeleiders naar Filot, een deelgemeente van Hamoir.

Ze palmen er het volledige kasteel d’Insegotte in. Een onvergetelijke belevenis voor de leerlingen, maar ze zijn ook tien dagen weg en voor sommigen is dat de eerste keer dat ze lang het thuisfront moeten missen. Maar er wordt natuurlijk ook gretig over en weer geschreven. Tijdens de bosklassen worden gewone lessen afgewisseld met buitenactiviteiten. Burgemeester Ruth Vandenberghe kwam de zesdeklassers vorige woensdag ook uitwuiven. Vrijdag 21 februari keert het hele gezelschap terug naar Kortrijk, heel wat leuke ervaringen rijker.