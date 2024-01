Zesdejaars uit Oostende en Bredene maken kennis met middelbare school Sint Jozef

346 leerlingen van het zesde jaar van 12 lagere scholen uit Oostende en Bredene maakten op een originele manier kennis met de middelbare school Sint Jozef.

“We organiseren onze ‘SJO Days’ nu al voor de vijfde keer en er is een groeiende belangstelling. We laten de kinderen via 15 interactieve workshops kennis maken met wat onze school te bieden heeft. Ze worden begeleid door onze leerlingen”, zo duidt directeur Ann Vergote.

Nieuwe mascotte

Voor Fara Verhaeghe (11) staat het vast: “Mijn droom is schoonheidsspecialiste te worden. Ik nam met veel enthousiasme deel aan workshops ‘beauty en hairdressing’. De nieuwe mascotte Bizzy, in de oranje kleuren van de school, verwelkomde de leerlingen en de leerlingen Onthaal, logistiek en pr verzorgden het onthaal. “Ik kan tolken en ook mijn medestudenten helpen mee”, zegt Anna Tsiba.

Directeur Ann Vergote : “Door deze workshops kunnen ze al wat proeven van wat een bepaalde richting inhoudt. We horen bij inschrijvingen vaak dat deze SJODays beslissend waren om te kiezen voor onze school. We blijven ze daarom verder organiseren.”