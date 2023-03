Zesdejaars Regina Pacis in de prijzen op Belfair Awards

De zesdejaars van de richting Office Management en Communicatie van van Regina Pacis in Tielt zijn in de prijzen gevallen op de jaarlijkse Belfair-beurs. Dat is een van de grootste beurzen voor virtuele bedrijven van scholen in Europa. Leeringen van de school waren er present met twee virtuele firma’s.

Belfair ontving bij deze editie in de Nekkerhal in Mechelen ruim 2.500 bezoekers en telde 230 standen. Die standhouders vertegenwoordigen virtuele bedrijven uit het secundair onderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs. Ook Regina Pacis was present met twee bedrijven. Zo stonden Yme Vroman en Yarne Van Damme van 7 Business Support er met hun firma Eat it, net als het 6de jaar Office Management en Communicatie, met hun bedrijf Easy Clean.

Op beide standen werden klanten en leveranciers ontvangen en verkoopsgesprekken gevoerd. Seppe Naert, Wout De Smet, Anastasia Veremeytchik, Xiani Vandemaele en Damarie Lopes Krispijs van Easy Clean behaalden de vierde prijs in de wedstrijd Mystery Shopping en mochten een eervolle vermelding en award in ontvangst nemen tijdens de beurs. (SV)