Zesdejaars Paandersschool in halve finale Whizzkidswedstrijd

Vier leerlingen van de zesde klas van de Paandersschool hebben vorige vrijdag deelgenomen aan de halve finale van de Whizzkidswedstrijd. Dat is een opzoek- en computerwedstrijd voor leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar. Er namen 2.600 klassen uit Vlaanderen aan deze wedstrijd deel, waarvan meer dan 1.000 uit het zesde leerjaar. De leerlingen van de klas van juf An-Sofie Van Nieuwenhuyse bereikten de halve finale. Die werd online gespeeld met de resterende 80 klassen. Oone Schellaert, Robbe Verschatse, Marie Vlaminck en Aline Vanneste verdedigden de kleuren van de zesde klas. Zij moesten in een half uur twintig vragen beantwoorden. De andere klasgenoten kregen ondertussen een opdracht te vervullen. De halve finale kon via livestream gevolgd worden. De zesdeklassers van de Paandersschool eindigden eervol 34 ste. (LB/foto Luc)