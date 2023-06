Zesde leerjaar van Leefschool De Letterzee bezoekt infomarkt in Koksijde

Het zesde leerjaar van Leefschool De Letterzee in Koksijde was aanwezig op de infomarkt in Koksijde. De kinderen kwamen in ‘gepaste outfit’ kennismaken met Kustvisie.

Elk kind symboliseerde een andere kustfunctie die ook in de verre toekomst bewaard of zelfs versterkt moet worden: natuur, sporten op het strand, toerisme, horeca, visserij, de havens. Het is voor deze en latere generaties dat het project Kustvisie is opgezet. Het huidige Masterplan Kustveiligheid beschermt de kust nog minstens tot 2050 (en tot 30 cm zeespiegelstijging). Dat plan is momenteel in uitvoering met bijvoorbeeld ophoging van stranden, verstevigen van dijken en het bouwen van stormmuren. Kustvisie kijkt verder tot een zeespiegelstijging van 1 meter, 2 meter en zelfs 3 meter. Daarmee kan de Vlaamse overheid onze kust minstens nog 100 jaar beschermen. Want de zeespiegel zal tegen 2100 wellicht tussen de 30 en 140 cm stijgen.

Creatief aan de slag

“Kinderen zijn echt wel bezig met het milieu en ze weten dus ook dat de zeespiegel stijgt doordat de aarde opwarmt. We zijn al de hele week rond dit thema aan het werken. Met de infomarkt rond Kustvisie komt het echt ook wel dichtbij. We kunnen met Kustvisie al eens zien wat dat voor onze gemeente Koksijde, zou kunnen betekenen. Daarom zijn de kinderen creatief aan de slag gegaan met de ‘kust van de verre toekomst”, duidt Katrien Scholliers, juf van het zesde leerjaar van Leefschool De Letterzee in Koksijde.