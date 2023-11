Zes studentes lanceren gin met spruitjessmaak

Gin met spruitjessmaak? Het bestaat. Zes West-Vlaamse derdejaarsstudentes van de Vives-hogeschool hebben de bijzondere gin bedacht en op de markt gebracht voor een schoolproject. De gin werd gedestilleerd in Ruiselede en is sinds kort te koop in Tielt en Westkerke.

In het kader van het project ondernemingszin dienen studenten van de hogeschool een origineel concept te ontwikkelen dat tegelijk een probleem oplost. En daar zijn Charlotte Beke, Lorelei Homy, Jesse Pannecoucke, Oschin Sierens, Lotte Lahousse en Xanne Deputter met verve in geslaagd. “Voor dit project worden studenten uit verschillende studierichtingen samen gebracht”, legt Charlotte uit. Zelf studeert de Tieltse Agro-Industrie. “Lotte, die ook in mijn richting zit en net als ik thuis een landbouwbedrijf heeft, kwam met het idee om iets te doen rond de reststromen van spruitjes. Bruikbare spruiten worden zorgvuldig geselecteerd en verwerkt voor de voedingsindustrie. Misvormde spruitjes en bladeren zijn afval en daar wilden we wat aan doen. Het leek eerst een gek idee om spruitjes te verwerken in gin, maar het resultaat is geslaagd.”

De studentes stapten naar de Bassets Craft Distillery in Ruiselede met hun idee. “Eerst keken ze ook even raar op, maar de smaak heeft ons allemaal verrast. De geur van de spruitjes ruik je best goed, maar de smaak van spruitjes in de gin zelf is minder uitgesproken. Al kan dat voor mensen die minder graag spruitjes eten ene voordeel zijn. Zo werd onze ‘Belgian Sprouts Gin’ geboren. De gin is nog maar een paar weken af, maar nu al zijn er zowat honderd flessen verkocht. De reacties zijn heel positief.”

De Belgian Sprouts Gin is te koop in de Spar in Westkerke en bij ‘t Een en ‘t Ander in Schuiferkapelle. Online een fles bestellen kan via belgiansproutsgin@gmail.com of via de Facebookpagina van de Belgian Sprouts Gin. (SV)