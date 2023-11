Zes studenten van Hogeschool VIVES in Roeselare maken verticaal tuinieren op kot mogelijk

Seppe Vancraelynghe (Dranouter), Robbe Meuleman (Jabbeke), Merel Vanneste (Kortrijk), Yara Lecointre (Houthulst), Ruth Debaveye (Deerlijk) en Fleur Richings (Marke), 6 studenten van de bachelor agro- en biotechnologie lanceren met hun studentenproject een innovatief, stapelbaar en compact tuinrek. Tuinliefhebbers en studenten hebben dus iets om naar uit te kijken.

De studenten hebben een achtergrond in Dierenzorg, Voedingstechnologie en Landbouw. Dat bracht hen op het idee om tuinieren op kot toegankelijker te maken. Bovendien kan iedere plantenliefhebber hiermee aan de slag. Seppe: “Ons tuinrek biedt heel wat mogelijkheden bij een beperkte kameroppervlakte. Het is compact en stapelbaar. Onze medestudenten die het hebben getest vonden het alvast ontspannend en eenvoudig om op die manier binnen een beperkte kameroppervlakte toch wat te kunnen tuinieren. Door meerdere bakjes te stapelen, wordt kostbare ruimte gewonnen zonder in te boeten op functionaliteit. Het stapelbare concept maakt het product ook gemakkelijk transporteerbaar. Ideaal voor vakantieperiodes.”

Verticaal tuinieren

Ruth: “Dit concept is beter bekend als verticaal tuinieren. Het zorgt ervoor dat planten en kruiden gekweekt kunnen worden op verschillende niveaus. De rustieke houtlook maakt het product ook passend in elk interieur.”

Plantage Etage

Het stapelbaar tuinrek heeft een totale lengte van 1,32 m en weegt 9 kg. De bakjes hebben een afmeting van 26,5 cm lengte, bij 25 cm breedte, bij 9,7 cm hoogte. De afmetingen maken het product compact en geschikt voor mensen met een kleine woonoppervlakte.

© GF

Merel: “Wij hebben reeds 12 stuks verkocht en streven naar een verkoop van 12 stuks. Wenst u een rekje te bestellen dan kan dit nog, maar onder voorbehoud. Bij genoeg interesse gaan we over op een 2e productiereeks.”

Het product kan nog steeds online besteld worden op de Facebookpagina (Plantage Etage), de Instagrampagina (plantage_etage) of via mail (plantage.etage@gmail.com).

Het product kan afgehaald worden op verschillende plaatsen namelijk: Roeselare, Kortrijk, Brugge, Torhout, Dranouter, Houthulst, Deerlijk en Marke. Bij levering aan huis wordt een transportkost gerekend van 0,42 euro per km.