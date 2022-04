Zes Futurascholen in Menen, Wervik en Geluwe organiseren Ontdekdag

Zes Futurascholen in Menen, Wervik en Geluwe organiseren voor de eerste keer een Ontdekdag op zaterdag 30 april. “We pakken uit met een vernieuwend concept”, zegt directeur Kevin Dekyen van het secundair. “De bezoekers kunnen kennismaken met de leerkrachten en leerlingen en op de verschillende scholen zelf ook heel wat ontdekken en beleven.”

Door corona moesten de Futurascholen van het Gemeenschapsonderwijs twee jaar kiezen voor een digitaal alternatief want de deuren openzetten voor het grote publiek mocht niet. Dit keer van 11 tot 16 uur gelukkig wel. De Ontdekdag is een ideale gelegenheid om een bezoekje te brengen aan het nieuwe schoolgebouw van Futura Geluwe. De officiële opening vond in oktober vorig jaar plaats.

Je kan er in de Guido Gezellestraat kennis maken met ‘Kwartiermakers’. “Het gaat om een initiatief om het vrij lezen op basisscholen aan te moedigen door iedere leerling dagelijks vijftien minuten te laten lezen”, zegt directeur Stefanie Laheye.

“Het is een leuke en effectieve manier om de leesvaardigheid, woordenschat én schoolprestaties van kinderen te verbeteren. Het is het derde schooljaar dat we daarin meestappen om op die manier boeken te ontdekken en het algemeen pedagogische te bevorderen. Er zijn op onze school heel wat leuke plekjes om vrij te lezen. Vanaf 13 uur is er ook een kindermarkt met koffie en gebak.”

Urban Run

Bij Futura secundair op het Vander Merschplein Menen en in de Hellestraat Wervik staan er demolesjes en workshops op de planning. “Het wordt alvast uitkijken naar de escaperoom van de Cicero-, Einstein- en Shakespeareklas”, aldus directeur Els Poublon.

“Op de campus Vander Merschplein is er in de namiddag de doortocht van de Urban Run, waarbij de deelnemers onder bonkende beats door de recent gerenoveerde gang en speelplaats zullen lopen”, vertelt directeur Kevin Dekyen.

In de basisschool op het Vander Merschplein Menen ligt doorlopend het accent op Techniektalent. Er wordt ook een tearoom uitgebaat. Bij Futura Ons Dorp Menen brengen de kinderen een muzikaal optreden. “Het kadert in het project Kunstkuur”, zegt beleidsondersteuner Martijn Stragier “Het optreden is van 11 tot 12 uur en de ouders kunnen genieten van een aperitief.”

Foodtrucks

Bij basisschool Futura Hellestraat Wervik kan iedereen zijn STEM laten horen. Op het programma: 3D-printen, programmeren, bee bots, een digitale kleutertafel. “Er zullen demo’s zijn”, aldus directeur Tom Vandermeulen. “Daarnaast zullen foodtrucks van 12 tot 13 uur voor een gezellige sfeer zorgen. Van 13 tot 14 uur is er ook een vrij podium.”

Belangrijk: de basisschool Speldenstraat in Wervik wordt wegens renovatiewerken aan het kleutergebouw niet in het programma opgenomen. Tijdens de Ontdekdag kan er worden ingeschreven worden voor het komend schooljaar. De zes scholen hadden vroeger allemaal een eigen naam en werd het drie jaar geleden overal Futura. In totaal zijn er ruim 1.200 leerlingen. De scholen werken meer en meer samen.

(EDB)