In de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Geluveld werd de tweejaarlijkse scholenquiz georganiseerd. De quiz bracht heel wat supporters en viermansploegen op de been. Uiteindelijk waren het de Zantjeplakkers die zich de slimsten toonden. Op de tweede plaats eindigde Google uit Geluveld en de bronzen medaille was voor De Nonkeltjes. Op de foto zien we de winnende ploeg die met een mand vol regionale producten huiswaarts mocht terugkeren. (foto ZB)