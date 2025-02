Yoga helpt leerlingen Sint-Andreas tot rust komen

Yoga is al lang geen exclusieve levensfilosofie meer voor volwassenen, want de jongste jaren worden op heel wat scholen yogasessies georganiseerd. In basisschool Sint-Andreas is men al langer overtuigd van de helende kracht van deze Oosterse manier om tot innerlijke rust te komen.

“Eigenlijk begon alles met een naschoolse activiteit, maar we merkten vrij snel dat er heel wat interesse was voor het aanbod”, aldus zorgcoördinator Michèle Delye. “We zijn dan maar op zoek gegaan naar subsidiemogelijkheden om yoga te integreren binnen het lestijdenpakket, zodat alle kinderen kunnen genieten van het aanbod. Momenteel worden de leerkrachten van de kleuterafdeling en de eerste graad van de lagere school begeleid door klinisch psychologe Lynn Van Staeyen. Naast de lessen in de klas biedt Lynn ook gerichte vorming aan leerkrachten, zodat zij de yoga-oefeningen als rustmomenten kunnen gebruiken in de klas. De combinatie van ‘teaching on the floor’ en navorming voor leerkrachten zorgt ervoor dat deze methodiek breed ingebed raakt in het schoolleven.”

Ontprikkelen

De yoga wordt toegepast op de klasvloer en is gericht op het helpen van kinderen om rust en ontspanning te vinden. “De effecten bij onze kinderen zijn goed merkbaar”, vult Tine Levrau, zorgcoördinator van de onderbouw aan. “We voelen dat ze rustiger zijn na de oefeningen.”

Op de speelplaats van de school staan enkele rusthuisjes. Deze fysieke ruimtes bieden kinderen de mogelijkheid om zich terug te trekken tijdens speeltijden om even tot rust te komen. “In onze overprikkelde maatschappij wordt het moeilijker voor kinderen, leerkrachten en ouders om tot rust te komen. De school wil daarom een bredere en preventieve aanpak m.b.t. leren en welzijn structureel integreren in de schoolcultuur. Onze rusthuisjes zijn naast de yogasessies belangrijk zodat onze leerlingen leren om te ontprikkelen’, besluit zorgcoördinator Michèle Delye. (PDC)