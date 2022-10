Yana uit Zillebeke tijdens Youca Action Day aan de slag in Sint-Vincentiusschool

Tijdens de Youca Action Day werkte Yana Soenen (17) uit de Maaldestedestraat in Zillebeke gedurende een volledige dag in het tweede leerjaar van de Sint-Vincentiusschool bij juf Delphine Pauwels.

“Wij stelden onze school open voor twee jongeren”, vertelt directrice Anne-Sophie Artois. “Yana Soenen kwam helpen in het tweede leerjaar in Zillebeke en Storm Dekeersmaeker stak een handje toe in de kleuterklassen en het lager in de Sint-Michielsschool in Ieper.”

Tijdens de Youca Action Day maakten meer dan 14.000 jongeren een duurzaam verschil bij 7.500 werkgevers. Er waren 200 deelnemende scholen. De opbrengst gaat dit jaar naar jonge ondernemers die in Ecuador, Burkina Faso en Oeganda een project op poten zetten rond duurzame voeding. Tijdens Youca Day mochten jongeren proeven van een zelfgekozen job. Artsen in spe testten het werkveld in een ziekenhuis, kunstgekke jongeren trokken naar musea, anderen werden rattenvanger, boer of brandweerman. Ze gingen zelf op zoek naar een werkgever of solliciteerden. Het loon dat ze verdienden, 55 euro, gaat dit jaar naar het Generation Food programma van Rikolto in Oeganda, Burkina Faso en Ecuador. Kortom een waardevolle ervaring voor iedereen.

Niet in het onderwijs

Yana Soenen koos zelf voor een dagje meehelpen in het tweede leerjaar. “Van de peuterschool tot en met het zesde leerjaar zat ik zelf in de Sint-Vincentiusschool”, vertelt Yana die nu in het vijfde jaar Handel in het Atheneum in Ieper school volgt. Ik koos ervoor om terug naar mijn vertrouwde omgeving te gaan en een dagje ondergedompeld te worden in de sfeer van mijn vroegere school. Bovendien ben ik vertrouwd met die leeftijdsgroep, want ik zit ook in de leiding bij Chiro Zonnebeke. Eigenlijk waren we van school uit verplicht om deel te nemen aan die Youca Day. Wie zelf geen plaats vond, kreeg een opdracht van de school zelf. Zo was er een leerling die gedurende een hele dag onkruid mocht wieden, maar die heeft wel als excuus dat de werkgever de opdracht zelf had afgebeld. Ik denk niet dat ik later in het onderwijs terecht zal komen. Leerkracht is wel een knelpuntberoep, maar ik denk dat ik voor een andere job zal kiezen.” (EG)