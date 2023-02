Wouter Spanooghe opnieuw laureaat van poëziewedstrijd

Basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis neemt al vele jaren met de leerlingen van de derde graad deel aan de jeugdpoëziewedstrijd van Marnixring. De school sleepte al enkele keren de hoofdprijs in de wacht, maar nooit eerder werd een leerling twee jaar na elkaar laureaat van de wedstrijd. Deze eer is dit jaar weggelegd voor Wouter Spanooghe (11) uit het zesde leerjaar A.

Dit jaar was het thema van de wedstrijd ‘Het lijkt wel een feestje’. Met zijn originele gedicht ‘Kriebelfeest’ veroverde Wouter Spanooghe zowel de hoofdprijs als de publieksprijs .“Wouter is een verstandige jongen met literaire aanleg”, vertelt directeur Nathalie Clerckx. “Ik ben enerzijds fier voor hem, maar anderzijds ook trots dat al onze inspanningen om onze leerlingen te stimuleren om vaak en veel te lezen hun vruchten afwerpen. Onlangs bezorgde Wouter me een pakkend stukje poëzie voor de Dag van de Directeur. Die jongen heeft echt talent.”

De laureaat van de poëziewedstrijd blijft opvallend nuchter onder zoveel lofbetuigingen. “Ik ben heel blij dat ik de prijskamp voor de tweede keer gewonnen heb. Ik ben eigenlijk een echte boekenvreter”, glimlacht de flinke laureaat. “Ik verdiep me graag in literatuur, want dan kan ik mijn verbeelding de vrije loop laten. Ook weetjesboeken vind ik heel interessant. Ik ben heel blij met de boeken en de boekenbon die ik als winnaar kreeg. Er zit een heel dik weetjesboek bij dat er heel interessant uitziet”, lacht Wouter Spanooghe.

Liefde doorgeven

Het gedicht van Wouter werd door de organisatoren van de poëziewedstrijd keurig afgedrukt op groot formaat en ingekaderd. “Nu heb ik al twee van die mooie kaders om in mijn kamer uit te hangen. Het blijven mooie herinneringen voor over enkele jaren, wanneer ik leraar talen ben. Ik wil mijn liefde voor boeken en poëzie later heel graag doorgeven aan jonge mensen.”

(PDC)