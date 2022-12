WK-koorts blijft hangen in Posthoornschool in Wevelgem

Nadat de Rode Duivels uitgeschakeld waren, doofde de WK koorts in België grotendeels uit. In de Posthoornschool ligt dat wel even anders. Daar vechten de leerlingen onder elkaar uit wie zich wereldkampioen mag noemen. En wie de feestmatch mag spelen tegen de juffen.

Juf Carmen Mercier kwam met het voorstel aanzetten: “Ik sta vaak op de speelplaats tijdens de ochtendspeeltijd. Om de kinderen het wereldkampioenschap op een andere manier te laten beleven, stelde ik voor om ons eigen WK te spelen”, vertelt ze. “De kinderen mochten kiezen bij welk land ze ingedeeld worden. België nam bij ons niet deel aan het WK want alle kinderen wilden vanzelfsprekend bij de Rode Duivels spelen!”

De werkgroep speelplaats ging aan de slag met het idee. De leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar werden door elkaar gemixt voor het vormen van de landenploegen. Hetzelfde gebeurde met de leerlingen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De loting gebeurde door de eigen WK-mascotte. En dan was het tijd voor de openingsmatch: Frankrijk-Engeland.

“Alle wedstrijden worden gespeeld tijdens de ochtendspeeltijd, in goede banen geleid door juf Christel Duthoo die voor de gelegenheid scheidsrechter is”, vervolgt juf Carmen. “Aan het eind zal er natuurlijk een winnaar zijn, die mag dan een feestmatch spelen tegen de juffen; alle leerkrachten in onze school zijn namelijk juffen. Zo blijft het wereldkampioenschap in onze school heel erg aanwezig.”