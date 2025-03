Winnende klassen tweede editie Lauwe Literair

De poëziewedstrijd voor de lagere scholen in Lauwe en buurgemeente Rekkem mag gerust voor zijn tweede editie een groot succes genoemd worden. Elke klas ging aan de slag met rijm en woord en direct na de ‘Poëzieweek’ werden de beste gedichten uitgekozen en bekroond.

“Met veel enthousiasme hebben we alle inzendingen aan onze jury voorgelegd. Diverse stukken waren niet alleen mooi om te lezen, maar waren ook als ware kunstwerkjes verpakt. We zijn in ieder geval heel opgetogen van de grote inzet”, zegt initiatiefnemer Bo Decramer.

De creativiteit van alle mogelijke klassen stopte niet bij het schrijfwerk alleen. “Heel wat kinderen verpakten hun poëzie in verrassend geestige kunstwerkjes. In Lauwe en Rekkem werd er soms zelfs aardig wat gefilmd om de eerste prijs te kunnen binnenrijven”, aldus Bo.

Winnende klassen

Uiteindelijk selecteerde de onafhankelijke jury per school één klas als winnaar. De winnende leerlingen gaan nu in overleg met de organisatie om te kijken welke prijs ze van sponsor Jumbo Lauwe wensen.

“De winnende klassen uit Lauwe en Rekkem zijn: BS Max Lauwe L1 met ‘Knuffelarmen’, VBS De Stap Lauwe met ‘Mijn Lijf’, GBS De Wonderwijzer Lauwe L4a met ‘Jumbo’, GBS Barthel Rekkem L5 met ‘Gedicht Zonder Titel’ (Noora Minne), VBS Kaspar, Kasteeldreef, Rekkem L3 met ‘Gedicht Rond Saxofoon’ en VBS Kaspar Paradijs Rekkem L4 met ‘5 Zintuigen’ (Marthe)”, somt Bo op.

Lauwe Literair en Jumbo Lauwe nodigden voor de bekendmaking alle winnaars uit, samen met hun begeleiders en/of ouders voor een drankje en hapje. “Jumbo Lauwe schenkt voor ieder winnend schoolgedicht een sponsorpakket ter waarde van 75 euro op maat. Is er binnenkort nood aan drankjes en hapjes voor een feestje in de klas? Of hebben bepaalde winnaars nood aan barbecuemateriaal voor de komende zee- of bosklassen? Zoeken de winnende klassen nog wat extra spullen voor Moeder- of Vaderdag? Of misschien ontspruit er een ander ideetje aan de creativiteit bij de leerkracht van de winnende klassen? Wij zullen dat met veel plezier sponsoren”, zegt Sebastien Sintobin van Jumbo Lauwe.

Geslaagd initiatief

“Dit mooi en geslaagd initiatief voldeed dus aan onze verwachtingen, namelijk poëzie weer wat dichter bij de Lauwenaars en Rekkemnaaars brengen”, besluit Bo Decramer.

(Nicolas Verhaeghe)