West-Vlaamse laureaten van de Houtproef gehuldigd: “Bij de houtproef staat techniek en vakkennis centraal”

In Het Perron in Ieper werden de West-Vlaamse laureaten van de Vlaamse Houtproef gehuldigd, een organisatie van Embuild Vlaamse Schrijnwerkers. In elke provincie worden eerst alle lokale laureaten gehuldigd. Op 9 juni worden dan de beste leerlingen uit alle provincies gehuldigd. In Ieper vielen in totaal 51 West-Vlaamse leerlingen in de prijzen. Er werd een prijzenpot met een totale waarde van circa 6.600 euro uitgereikt.

Dit jaar hebben bijna 950 leerlingen deelgenomen aan de Vlaamse Houtproef, waarvan zowat 250 leerlingen in West-Vlaanderen. De houtproef wordt georganiseerd door Embuild Vlaamse Schrijnwerkers, samen met de diverse lokale afdelingen, waaronder ook de West-Vlaamse vereniging van schrijn- en glaswerkers. Het initiatief groeide uit tot een succesvolle proef voor leerlingen uit het secundair onderwijs die de richting hout of schrijnwerkerij volgen en waarbij techniek en vakkennis centraal staan.

Elke leerling moest een werkstuk maken in massief hout. Een vakjury heeft nauwkeurig het werk van de leerlingen beoordeeld, waarbij gelet werd op de fijnste details. Op 2 juni werden in Ieper de provinciale laureaten ingehuldigd. De drie beste leerlingen van elke afdeling dingen nog mee naar de prijzen voor de ‘Vlaamse laureaten’ die op 9 juni in Sint-Niklaas worden bekendgemaakt.

Steun vanuit de sector voor het technisch onderwijs

Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de bouwsector en het onderwijs, met als doel het beroep van timmer- en schrijnwerker te promoten. Deze proef wordt georganiseerd door de beroepsfederatie ‘Embuild Vlaamse Schrijnwerkers’, samen met de verschillende regionale afdelingen. Onder de impuls van de werkgroep werd opnieuw een mooi werkstuk bedacht voor de leerlingen. Dergelijke organisatie is uiteraard enkel mogelijk mits de steun van diverse partners. De scholen kregen al het nodige hout gratis geleverd, dat ter beschikking werd gesteld door Cras, Decospan, Martal en Pollmeier. Het inrichtend comité zorgde voor de verdeling van de houtpakketten in de deelnemende scholen.

De firma’s Bahco, Beroepsvereniging Houthandelaren en Houtzagerijen W-Vl, Boozwood, Callens Houthandel, Decadt Houthandel, Festool, Lecot, Leitz, Maes-Jonker, Oertli, Pro@Work, Renotec, Robaco, Rogiers, Rubio Monocoat, Santens, Silky, Thirypaints, Timmerman Verkoop, TopSolid, Tryma, Van Belle, Willy Vanhoutte, Woodfactory en Wood-Yo hebben gezorgd voor de nodige financiële steun en voor heel wat mooie prijzen voor de laureaten. Alle deelnemende leerlingen kregen trouwens een leuke attentie, als dank voor hun fantastische inzet voor de houtproef. Zij kregen allen lijm van Rectavit en een leuke giftbag met t-shirt van Snickers.

Verloop van de wedstrijd

In maart kreeg elke school alle nodige hout aangeleverd, zodat zij het hout volgens een opgelegd maatborderel konden klaarmaken. De dag voor de eigenlijke proef werd een filmpje vrijgegeven op de website, waarop te zien was welk werkstuk er zou moeten gemaakt worden. De eigenlijke opdrachttekeningen werden pas op de ochtend van de houtproef – 20 april 2023 – doorgestuurd naar de scholen. De leerlingen konden beginnen aan hun werkstuk en kregen hiervoor één dag de tijd. De vervaardiging van het werkstuk was een combinatie van machinewerk en verplicht manueel werk. Zo maakten de schrijnwerkers-in-spé een werkstuk dat gezien mag worden. Op de Facebookpagina van de houtproef kan u de foto’s bekijken van de leerlingen tijdens de vervaardiging van hun werkstuk.

Een lokale vakjury heeft vervolgens alle afgewerkte werkstukken grondig gecontroleerd en beoordeeld. Deze jurering gebeurde eerst regionaal, waarbij dus de regionale laureaten per afdeling bepaald werden. De beste uit elke regio en afdeling gingen door voor een tweede Vlaamse beoordeling waaruit de Vlaamse laureaten gekozen werden.

Vanaf volgend schooljaar Wood Skills in West-Vlaanderen

Dit was de laatste editie van de Vlaamse Houtproef in West-Vlaanderen. De wedstrijd blijft wel nog in andere provincies bestaan. In West-Vlaanderen heeft Embuild immers Wood Skills opgestart, een nieuw en innovatief houtproject voor scholen. Het nieuwe project is een samenwerking tussen verschillende partners, onder andere RTC, Woodwize, Constructiv, Howest, Katholiek Onderwijs en het Gemeenschapsonderwijs. Het project krijgt ook de steun van heel wat bedrijven uit de sector.

Dit schooljaar werd al een eerste editie opgestart voor TSO, die vooral als try-out werd opgezet. Op 7 juni worden de eerste Wood Skills awards uitgereikt. Vanaf volgend schooljaar zorgt men voor verschillende challenges waaraan alle secundaire houtscholen in West-Vlaanderen kunnen deelnemen. Meer info over Wood Skills kan je vinden op http://www.woodskills.vlaanderen.

West-Vlaamse prijsuitreiking

Op 2 juni vond de officiële hulde plaats in het cultuurcentrum Het Perron te Ieper, waarbij de regionale (provinciale) laureaten werden gehuldigd. In totaal werden 51 leerlingen gehuldigd. Zij kregen naast een officieel getuigschrift ook een mooie prijs. Er werd die avond een prijzenpot met een totale waarde van 6.600 euro uitgereikt. De laureaten zullen de theorie dus zeker en vast kunnen verderzetten in de praktijk met hun eigen gereedschap. Bovendien maken de drie beste van elke afdeling nog kans op een extra mooie prijs tijdens de Vlaamse prijsuitreiking op 9 juni in Sint-Niklaas.

De toppers in West-Vlaanderen van deze editie werden: 1. Iben Sesier uit Diksmuide, 2. Witse Roobrouck uit Merkem, 3. Quinten Braem uit Brugge, 4. Lars Reynebeau uit Pollare, 5. Quinten Devriese uit Meulebeke, 6. Juul Berteloot uit Veurne, 7. William Van Halderen uit Eeklo, 8. Kenzi De Nolf uit Maldegem, 9. ex aequo Mathis Bedert uit Adinkerke en Djerko Willems uit Aartrijke. Op de website www.houtproef.be vind je de volledige rangschikking van de laureaten.