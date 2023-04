West-Vlaamse internaten houden Grote Happening op Transfo

Woensdag zakten alle West-Vlaamse internaten af naar Transfo in Zwevegem voor de Grote Happening.

Het Internaat Kortrijk organiseert elk jaar een evenement waar allerlei sportactiviteiten gepland staan. Woensdagavond, tussen 17 en 20 uur, was de Transfosite de place to be. “We hadden zo’n 1.400 jongeren tussen 12 en 18 jaar van overal uit West-Vlaanderen verwacht. Allemaal jonge gasten die op internaat zitten. Het doel van onze Grote Happening is om eens met z’n allen samen te komen en een fijn moment te beleven”, vertelt Kelly Vermote, directeur van Internaat Kortrijk.

Dj’s

Stilzitten deden zal alvast niet. Ondanks de frisse temperaturen was het waterpark geliefd. Er was ook een hindernissenparcours, er kon een zoektocht gedaan worden, er was zelfs mogelijkheid tot boogschieten en nog meer. De hele manifestatie liep in samenwerking met de natuursportorganisatie Oenanthe. Om de Grote Happening compleet te maken, zorgden twee dj’s er voor de sfeer. (GV)