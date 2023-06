Wereldwinkel Tielt heeft nieuwe toonbank dankzij VTI-studenten: “Jaartje uitstel, maar resultaat is de moeite!”

In de Oxfam-wereldwinkel in de Bruggestraat in Tielt staat sinds kort een gloednieuwe houten toonbank. Het gaat om een afstudeerproject van leerlingen houtbewerking van het VTI van Tielt.

De oude toonbank was na meer dan 50 jaar dienst aan vervanging toe. Na een educatief bezoek van het VTI aan de Wereldwinkel groeide het idee voor een samenwerking. “Bleek dat je bij het VTI een project kunt indienen dat dan door de laatstejaars van een bepaalde afdeling, in dit geval houtbewerking, uitgewerkt kan worden”, aldus Trui De Clerck en Karen Decneudt van het Tieltse Oxfam-team. “Zo gezegd, zo gedaan en leerkracht houtbewerking Dieter Soetaert nam ons projectvoorstel aan.”

Uitstel door corona

Leerlingen van het VTI begonnen vorig schooljaar al met opmeten en contacten leggen, al liep de uitvoering wat vertraging op, onder meer door de nasleep van corona. Dit schooljaar nam een nieuwe ploeg laatstejaars het project echter in handen en nu werd de toonbank gemonteerd in de winkel. “Met een jaartje uitstel, maar het resultaat maakte het wachten meer dan de moeite waard.”