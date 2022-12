Wereldkampioenschap voetbal brengt culturen bij elkaar

In het vijfde en zesde leerjaar van vbs De Veerkracht in Woumen zette meester Tom een project op poten rond het wereldkampioenschap voetbal in Qatar.

De leerlingen leerden heel wat bij over de kledij van andere culteren, ze bespraken de voor- en nadelen van het klimaat, de eetgewoontes werden onder het licht gehouden, de totaal andere taal werd belicht…

Het hoogtepunt van het project was het bezoek van vluchtelingen uit Jemen, Palestina en Syrië. De leerlingen maakten samen met hen thee, leerden Arabisch schrijven en mochten zich aankleden als Arabier.

(foto SD)