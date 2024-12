Wereldexpo in Osaka krijgt West-Vlaams tintje: kinderen De Vliegeraar creëren papieren bloemen die Belgisch paviljoen zullen sieren

In basisschool De Vliegeraar heerste vanmiddag een ongewone drukte. En dat was ook wel nodig, want de kinderen uit de vierde, vijfde en zesde klas moeten 120 papieren bloemen zien vorm te geven. Ze zullen het Belgisch paviljoen sieren volgend jaar tijdens de wereldexpo in Osaka in Japan.

Het is nog even aftellen tot de start van de wereldtentoonstelling half april in het Japanse Osaka, maar nu al werken ze in basisschool De Vliegeraar in Sint-Baafs-Vijve hard om er hun steentje of beter gezegd hun bloemetje aan bij te dragen.

“We zijn heel trots dat onze school geselecteerd werd door Belexpo”, zegt directrice Laurence Seyns. “Slechts tien scholen van over heel België komen in aanmerking en wij zijn bij de gelukkige.” “Het kwam er op neer snel en heel gemotiveerd te reageren”, voegt juf Daisy Haydon, die het project trekt op school, er aan toe. “In totaal creëren we nu 120 bloemen, die zullen opgehaald worden door de verantwoordelijken van het paviljoen. In totaal zullen er met de andere scholen samen dus 1.200 bloemen de wanden sieren.”

Driekleur

De bloemen zijn heel toepasselijk vervaardigd in crêpe papier in de Belgische driekleur. Maar er steekt nog veel meer symboliek achter. “Zoals de Kintsugi, de Japanse kunst van het repareren van gebroken keramiek. In de Japanse schoonheidsleer dragen de sporen van breuk en herstel bij tot de schoonheid van een voorwerp. De barsten worden gerepareerd met goud- of zilverkleurige lak”, klinkt het. Op die lak zullen de bloemen aangebracht worden. “Niet in zilver of goudkleur, want dat papier was niet brandveilig, maar wel in de driekleur dus”, legt directrice Seyns uit. “Van iets gebroken wordt weer iets moois gemaakt en bovendien past ook dit in het thema ‘Saving Lives’ waarin het Belgisch paviljoen kadert. “Want ook een gebroken mens kan weer geheeld worden.”

Makkelijk lijkt het alvast niet, die bloemen creëren. Een stappenplan biedt uitkomst. “Eerst moet je het papier in drie delen, dan de schaar erin zetten totdat je een soort accordeonmotief bereikt”, toont Remi Halsberghe (10) uit. “Vervolgens maken we de hoeken rond en gaat er een metalen draadje rond om als laatste stap de bloem open te vouwen.” “Makkelijk is het zeker niet”, vindt ook Louis De Witte (10). “Elke stap moet heel correct uitgevoerd worden. Er mislukt ook af en toe een exemplaar, zoals mijn testbloem bijvoorbeeld.” Geen nood echter, opnieuw beginnen was de boodschap en de bloemen die over zijn, worden door de ouderraad van De Vliegeraar verkocht voor het goede doel, in dit geval de voedselbank.

Boodschap

“We werken niet alleen puur praktisch mee aan die bloemen in crêpe papier, maar eigenlijk ook aan de figuurlijke boodschap die ons land in Osaka uitdraagt”, vertelt Daidy Haydon verder. “De toekomstvisie, de ontwikkeling, nieuwe zaken waar in België onderzoek naar gedaan wordt zoals een betere levenskwaliteit, enz. Dat wordt met de kunstinstallatie gesymboliseerd.”

Een schoolreis naar Osaka staat voorlopig niet in de schoolagenda. “De kinderen zijn er al even geweest”, knipogen de directrice en juf Daisy. “Dat was met Google Earth. We bekeken ook al eens de 3D-simulatie van het Belgisch paviljoen en de kinderen leerden wat zo’n wereldtentoonstelling precies is. In die zin legden we de link naar het Atomium dat ook dergelijke oorsprong kent.”

Alle bloemen verdwijnen straks in een box die door de mensen van Belexpo zal worden opgehaald, maar niet zonder dat er eerst een wens aan bevestigd is. “Een wens voor zichzelf, een wens voor de toekomst. De wensen gaan mee op reis in de grote wijde wereld. Daarom zijn we ook Vliegeraars”, besluit Daisy Haydon.