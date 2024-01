“We helpen 100 kinderen”: leerlingen Vesaliusinstituut Oostende voor vijfde keer naar Banjul voor brillenproject

Twee leerlingen van het Vesaliusinstituut (GO!) reizen volgende week naar Banjul. Ze zullen er oogmetingen uitvoeren bij 400 lagereschoolkinderen en tieners en hen aan een bril helpen. “De dankbaarheid is groot want sommigen kunnen door de tussenkomst weer zien”, luidt het.

“Onze school trekt nu al voor de vijfde keer sinds 2014 naar Banjul. Leerkrachten van de opleiding optiek en studenten gaan ter plaatse oogmetingen doen. In de beginjaren namen we nog glazen en een slijpmachine van 60 kg mee, maar dat was niet praktisch want er was in Gambia soms geen elektriciteit”, zo schetst directeur Dirk Degraeuwe van het Vesaliusinstituut (GO!).

Zeven scholen

Lesgever Kim Rooms: “De twee leerlingen van het zevende jaar optiektechnieken en drie oud-studenten die nu verder studeren in die richting gaan mee. In zeven scholen zullen ze bij in totaal 400 jongeren oogmetingen doen. Het wordt een goede leerschool om accuraat metingen te doen terwijl er nog tientallen jongeren wachten. Onze leerlingen worden door ons uiteraard goed begeleid.”

Ook gewezen opticien Mieke Debruycker (vzw Rainbow Education) gaat mee: “Na de oogmeting heeft ongeveer een kwart van de leerlingen een bril nodig. Die mogen ze ook uitkiezen uit de 23 kg brillen die ik meeneem. Het resultaat van schenkingen van opticiens.”

Brillen op maat

Bij thuiskomst in België gaan de leerlingen aan de slag en maken ze de bril op maat. Die gaat bij een volgende zending terug mee naar Banjul.

Stedenbandcoördinator Peter Vanslambrouck getuigt: “De bril maakt voor de leerlingen het verschil. Sommigen konden het schoolbord niet eens zien. Het is niet te onderschatten welke impact de bril heeft op het leven van de leerlingen.”

Luna De Vos (18) en Maurane Declerck (17) kijken uit naar hun buitenlandse stage: “We zullen daar toepassen wat we op school leerden. Het is heel wat anders dan een stage in een optiekzaak. We weten niet precies wat ons te wachten staat, maar we kijken ernaar uit.”

Stedenbandcoördinator

Schepen Silke Beirens (Groen) is net terug van Banjul en wijst op het belang: “Het is niet zoals in België waar kinderen door het medisch schooltoezicht opgevolgd worden. Daar is dat niet zo. Kinderen met een visuele achterstand worden door onze stedenbandcoördinator vooraf gescreend en door dit project opgevolgd. Voor elke organisatie die naar Banjul gaat, is er een subsidie. Voor de acht deelnemers krijgt het Vesaliusinstituut 3.000 euro.” (efo/foto efo)