Waregemse, Anzegemse en Avelgemse leerkrachten op KICK-OFF Sint-Paulusschool: “Samen anticiperen op uitdagingen”

Woensdag vond de ‘Kick-off aanvangsbegeleiding 2022-2023’ plaats in campus Sint-Vincentius in de Kerkstraat in Anzegem. Een kleine honderd gemotiveerde leerkrachten waren erbij om deze dag van ontmoeting en vorming mee te maken. “Door in te zetten op een goed onderbouwd aanvangsbegeleidingstraject willen we jou vleugels geven bij de start van je loopbaan in onze Sint-Paulusschool. Daarom organiseren de coaches traditiegetrouw vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar een bijeenkomst voor alle nieuwkomers: de ‘kick-off’”, klonk coördinerend directeur Hilde Van Der Donckt (55).

“We zijn ervan overtuigd dat je aan het begin staat van een bijzonder boeiende loopbaan waarin jij voor jongeren het verschil kan maken”, stond er op de uitnodigende brief van de leerkrachten. “Met de Sint-Paulusschool staan we niet alleen garant voor kwaliteitsvol en sterk onderwijs voor onze leerlingen; we bouwen ook aan een stevige basis voor onze nieuwe collega’s. “Samen met alle collega’s die in hetzelfde splinternieuwe schuitje zitten, anticiperen we op een aantal uitdagingen. Je maakt kennis met onze werking, met elkaar én met je coaches op wie je vanaf dag één een beroep kan doen.”

Leerkrachten aan het woord

Twee leerkrachten die ter plaatse waren, getuigde waarom ze kozen voor onderwijs, welke vakken ze ter harte gaan nemen en wat de uitdagingen zijn.

“Ik wou altijd heel graag iets doen met muziek en kunst”, begint nieuwe leerkracht Laura Duymelinck (23) uit Desselgem. “Mijn drie kinderen hebben school gelopen in het college van Waregem. Het niveau van de school is hoog en om het hoog te houden wil ik best mijn steentje bijdragen.”

“Ik speel al van jongs-af-aan piano en ik wist al heel vlug dat ik later hier iets mee wou doen. Toen ik afstudeerde aan het secundair onderwijs moest ik een studiekeuze maken, maar toen wist ik nog niet goed welke richtingen er waren met kunst of muziek. Tot op een dag mijn leerkracht piano tegen mij zei dat ik misschien leerkracht muziek kon worden. Ik vond dat dit niet slecht klonk en ben daarop verschillende opleidingen gaan opzoeken waarin men muziek of kunst als onderwijsvak gaf. Uiteindelijk deed ik mijnopleiding secundair onderwijs aan de Artevelde Hogeschool.”

“In de opleiding werd het al snel duidelijk dat ik ervan geniet om mijn passie voor muziek en kunst met de leerlingen te delen en die passie over te brengen. De kunstvakken worden vaak als vakken beschouwd met weinig waarde en nut, maar ik ben ervan overtuigd dat kunst iets is wat mensen en leerlingen verbindt en samenbrengt. Leerlingen die zich niet of moeilijk verbaal kunnen uiten, kunnen zich soms beter creatief uiten.”

“Ik zal in campus VTI de vakken beeld en muziek geven in de eerste graad. Als uitdagingen als startende leerkracht zie ik vooral een goed klasmanagement, doseren en het accepteren van fouten maken. Als beginnend leerkracht heb je niet de tricks van een leerkracht die al langer in het onderwijs staat waardoor het ook moeilijker zal zijn om meteen oplossingen te vinden bij een onrustige klas. Ik zal waarschijnlijk meer dan één keer aan mijn collega’s moeten vragen hoe zij een moeilijke klas intoom houden.”

We zijn verheugd om zo een grote groep geëngageerde leerkrachten te mogen verwelkomen

“Beeld en muziek zijn vakken die niet iedereen liggen, de ene is muzikaler aangelegd dan de andere en hetzelfde geldt voor beeld. Toch kan ik hier enorm in opgaan en heb de ambitie om de leerlingen heel veel te willen bijbrengen en hun honger te doen krijgen naar kunst. Maar niet iedereen staat daarvoor open en is daarin geïnteresseerd, dus zal ik moeten doseren en afstemmen.”

“Ik ga er mij af en toe moeten bij neerleggen dat als een oefening niet loopt zoals ik het wil of iets anders niet gaat zoals ik het voor ogen had, ik me flexibel opstel. Soms ben ik bang om fouten te maken, waardoor ik stress krijg en nog meer schrik krijg om nog meer fouten te maken. Leerlingen zien en voelen dit meteen aan waardoor je al een ander klasklimaat krijgt. Als er iets niet lukt, ga ik er mij bij moeten neerleggen, of alleszins proberen, en een andere aanpak zoeken tot het wel lukt.”

De tweede leerkracht aan het woord is Nick Simons en is een zijinstromer in de campus te Waregem. Daar zal hij de vakken economie, wiskunde en chemie geven. “Ik heb een financiële carrière achter de rug van meer dan 25 jaar waarbij ik het hoogst mogelijke heb bereikt binnen mijn mogelijkheden”, vertelt Nick Simons (52).

“Ik heb het geluk gehad om het gros van die tijd nauw te hebben mogen samenwerken met ondernemers en zelfstandigen. Ik gaf er financieel advies aan ondernemingen in mijn portefeuille met een omzet richting een miljard euro.”

Kennis en levenswijsheid

“Ik ben heel dankbaar dat ik zoveel heb mogen zien, beleven en leren in zo’n korte tijd. Dat maakt dat ik op mijn leeftijd nog een tweede loopbaan kan opzetten. Eentje om kennis en levenswijsheid over te dragen. Lesgeven is voor mij geen uitdaging. Het is voor mij eerder een ideologie om ervoor te zorgen dat jonge mensen hun ogen openen voor al het moois wat ons leven te bieden heeft. De wereld ligt aan hun voeten en met gretigheid en de juiste attitude kunnen ze het nodige geluk afdwingen om hun dromen te realiseren.”

“Dat is wat ik zie in het lessenpakket economie dat ik hen voorschotel. Via het vak wiskunde maak ik deze jonge adolescenten duidelijk dat dit noodzakelijk is om naar een bepaald deel van hun intellect te peilen. Rest mij nog chemie. Ooit behaalde ik zelf mijn master in de scheikunde. Jawel, ik kan het niet laten om het woord scheikunde te gebruiken. Dit blijft toch het allermooiste vak ter wereld! Wie wil er nu geen lood veranderen in goud?”

Jong veulen

“In elk geval ben ik zelf terug gestart met studeren om mijn behaalde graad te homologeren. Waar het zal stoppen weet ik nu nog niet, maar wat ik wel weet is dat die gasten mij de energie geven van een jong veulen. De wereld ligt ook terug aan mijn voeten!”

Te weinig instroom

Administratief directeur Petra Depraetere, directeur campus Sint-Vincentius Frederik Glorieux en coördinerend directeur Hilde Van Der Donckt trekken aan de alarmbel.

“We zijn verheugd om zo een grote grote groep geëngageerde leerkrachten te mogen verwelkomen, maar nu weten we al dat niet alle vacatures ingevuld zullen geraken, vooral niet wanneer er interims nodig zijn wanneer een leerkracht uitvalt door ziekte, een medische ingreep of zwangerschapsonderbreking, zullen we die niet of heel moeilijk vinden. Daardoor zal de belasting op de overblijvende leerkrachten en ander personeel vergroten waardoor er een vicieuze cirkel zal ontstaan. We merken dat de instroom van leerkrachten kleiner wordt en dat niet iedereen die afstudeert kiest voor onderwijs.”